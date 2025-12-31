Με έμμεσες αναφορές στον πόλεμο στην Ουκρανία και με έμφαση στην πεποίθηση για τη νίκη της Ρωσίας, μεταδόθηκε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι, παρά το γεγονός πως κάθε πολίτης βιώνει διαφορετικές και προσωπικές εμπειρίες, αυτές συνδέονται άρρηκτα με την πορεία της χώρας. Υπογράμμισε ότι η εργασία και τα επιτεύγματα των πολιτών συμβάλλουν στη διαμόρφωση νέων κεφαλαίων στη χιλιόχρονη ιστορία της Ρωσίας, προσθέτοντας ότι η ενότητα του λαού αποτελεί βασικό στοιχείο για την κυριαρχία, την ασφάλεια και την ανάπτυξη της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νόημα της Πρωτοχρονιάς, την οποία χαρακτήρισε γιορτή πίστης στο καλό και στην ελπίδα, αλλά και στιγμή κατά την οποία αναδεικνύονται αξίες όπως η αγάπη, η φιλία, η συμπόνια και η γενναιοδωρία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τη στήριξη προς όσους έχουν ανάγκη φροντίδας, καθώς και προς τους στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Απευθυνόμενος στα στελέχη των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ο Πούτιν δήλωσε ότι έχουν αναλάβει την ευθύνη να αγωνιστούν «για την μητέρα πατρίδα», την «αλήθεια και τη δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη τη Ρωσία βρίσκονται στο πλευρό τους την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. «Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας!» είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε στη στιγμή της αλλαγής του χρόνου, που παραδοσιακά γιορτάζεται με τα πιο κοντινά πρόσωπα, ακόμη και όταν αυτά βρίσκονται μακριά. Ευχήθηκε υγεία, ευτυχία, αμοιβαία κατανόηση και ευημερία, δίνοντας έμφαση στην αγάπη ως πηγή έμπνευσης. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να αντλούν δύναμη από τις παραδόσεις, την πίστη και τη συλλογική μνήμη, ώστε να παραμείνουν ενωμένοι.

