Ο Ζόχραν Μαμντάνι θα είναι ο πρώτος δήμαρχος της Νέας Υόρκης που θα ορκιστεί σε Κοράνι όταν αναλάβει τα καθήκοντά του τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Μαμντάνι, ο πρώτος μουσουλμάνος που αναλαμβάνει τη θέση του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, θα χρησιμοποιήσει τουλάχιστον τρία διαφορετικά αντίτυπα του ιερού βιβλίου του Ισλάμ για να δώσει τον όρκο του αξιώματός του κατά τη διάρκεια των ιδιωτικών και δημόσιων τελετών του την Πέμπτη, δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

Zohran Mamdani will become first NYC mayor sworn in on Quran when he takes oath of office https://t.co/mvQT31E48R pic.twitter.com/O0wK1pcsDM December 31, 2025

Συγκεκριμένα, αναμένεται να χρησιμοποιήσει το Κοράνι του παππού του και ένα που ανήκε στον μαύρο συγγραφέα και ιστορικό Αρτούρο Σόμπουργκ, το οποίο δανείστηκε από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής μεταμεσονύκτιας τελετής στον εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό του Παλιού Δημαρχείου.

Κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας του έξω από το Δημαρχείο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, θα χρησιμοποιήσει και πάλι το Κοράνι του παππού του και τουλάχιστον ένα άλλο οικογενειακό Κοράνι.

Η Γενική Εισαγγελέας της Πολιτείας Λετίτια Τζέιμς θα ορκιστεί ο Μαμντάνι τα μεσάνυχτα, ενώ ο γερουσιαστής του Βερμόντ Μπέρνι Σάντερς θα δώσει τον όρκο στον δημοκρατικό σοσιαλιστή αργότερα μέσα στην ημέρα.

Κείμενα με προσωπικό νόημα και η… χαμένη Βίβλος

Σημειώνεται ότι πρόσφατοι δήμαρχοι έχουν χρησιμοποιήσει μια ποικιλία διαφορετικών θρησκευτικών κειμένων με προσωπικό νόημα και ιστορική σημασία κατά την ορκωμοσία τους.

Ο δήμαρχος Έρικ Άνταμς ορκίστηκε σε μια οικογενειακή Βίβλο και κρατούσε ένα πορτρέτο της εκλιπούσας μητέρας του με το άλλο του χέρι καθώς η μπάλα έπεφτε στην Times Square την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2022.

Ο Μπιλ ντε Μπλάζιο επέλεξε να ορκιστεί σε μια Βίβλο που κάποτε ανήκε στον πρόεδρο Φράνκλιν Ντ. Ρούσβελτ, όταν ορκίστηκε για την πρώτη του θητεία το 2014. Μάλιστα, η ιστορική εκείνη Βίβλος εξαφανίστηκε για ώρες μετά την τελετή, προκαλώντας πανικό πριν τελικά βρεθεί ξανά.

Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, του οποίου η πρώτη θητεία ήρθε τους μήνες που ακολούθησαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, έβαλε το χέρι του στην ίδια εβραϊκή βίβλο που χρησιμοποίησε στο μπαρ μίτσβα του, την εβραϊκή τελετή ενηλικίωσης των αγοριών, σύμφωνα με μια έκθεση του 2002.

«Όπως όλοι οι Νεοϋορκέζοι»

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Μαμντάνι, μέλος των Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής, δεν δίστασε να συζητήσει τη θρησκευτική του πίστη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Το όνειρο κάθε Μουσουλμάνου είναι απλώς να αντιμετωπίζεται όπως κάθε άλλος Νεοϋορκέζος, και όμως για πολύ καιρό μας λένε να ζητάμε λιγότερα από αυτό και να είμαστε ικανοποιημένοι με όσα λίγα λαμβάνουμε», είχε δηλώσει ο Μαμντάνι τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς αντιμετώπισε κριτική επειδή πόζαρε σε μια φωτογραφία με έναν ιμάμη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο νυν γενικός εισαγγελέας της Μινεσότα και μέλος των Δημοκρατικών, Κιθ Έλισον, ήταν ο πρώτος ομοσπονδιακός νομοθέτης που χρησιμοποίησε το Κοράνι κατά την ορκωμοσία του στο Κογκρέσο το 2007.

Οι δύο τελετές κι ο συμβολισμός τους

Όπως αναφέρει το Associated Press, η πρώτη τελετή θα είναι μια μικρή, ιδιωτική εκδήλωση τα μεσάνυχτα, στον παλιό σταθμό του μετρό στο Δημαρχείο του Μανχάταν. Ο σταθμός, που αποτελούσε τον κεντρικό σταθμό της πρώτης γραμμής του μετρό της πόλης από το 1904 έως το 1945, επιλέχθηκε από τον Μαμντάνι για να τιμήσει τους εργαζόμενους που κρατούν την πόλη σε λειτουργία καθημερινά. Την ορκωμοσία θα τελέσει η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, πολιτική σύμμαχος του νέου δημάρχου και γνωστή για τη ρήξη της με τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Mamdani being sworn in inside the old city hall subway station is such a baller move. https://t.co/lbGBCUa8EP pic.twitter.com/VtQ7PeMgbw — YIMBYLAND (@YIMBYLAND) December 29, 2025

Η δεύτερη, δημόσια ορκωμοσία έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της ίδιας ημέρας στα σκαλιά του Δημαρχείου. Την τελετή θα διευθύνει ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ένας από τους πολιτικούς ήρωες του Μαμντάνι, ενώ η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία. Το γεγονός θα συνοδεύεται από ζωντανές παραστάσεις, μουσική και διαθρησκευτικά στοιχεία και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες κατοίκους της πόλης σε ένα τμήμα της Μπρόντγουεϊ που οδηγεί στο Δημαρχείο.

