Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στις προσωπικές του συνήθειες, στις διαφωνίες του με τους γιατρούς για ζητήματα υγείας και στην πεποίθησή του ότι η ενεργητικότητά του οφείλεται στα «πολύ καλά γονίδιά» του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal.

Ο 79χρονος Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε την υγεία του ως «εξαιρετική», παραδεχόμενος ωστόσο ότι αγνοεί συστηματικά ιατρικές συστάσεις και ακολουθεί ένα αυστηρά προσωπικό πρόγραμμα ζωής και διατροφής, με το junk food από τα McDonald’s να βρίσκεται συχνά στο μενού του!

Επιπλέον, παραδέχτηκε ότι κοιμάται αργά, στέλνοντας συχνά μηνύματα σε συνεργάτες του ή σε πρόσωπα που είδε σε τηλεοπτικές εκπομπές του Fox News ακόμη και γύρω στις 2 τα ξημερώματα, ενώ ξεκινά την εργάσιμη ημέρα του στο Οβάλ Γραφείο περίπου στις 10 το πρωί και παραμένει εκεί έως τις 7 ή 8 το βράδυ.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει καθημερινά ασπιρίνη σε δόση 325 mg, δηλαδή τετραπλάσια από τη συνήθη προληπτική δόση των 81 mg, παρά τις συστάσεις των γιατρών του να τη μειώσει. Όπως είπε, η αυξημένη δόση του προκαλεί μελανιές, τις οποίες καλύπτει με μακιγιάζ («χρειάζεται μόλις 10 δευτερόλεπτα για να το κάνω»), ωστόσο αρνείται να αλλάξει τη συνήθειά του, επικαλούμενος «δεισιδαιμονίες».

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξέφρασε ακόμη τη δυσαρέσκειά του για τον εκτενή ιατρικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο στο καρδιαγγειακό σύστημα και την κοιλιακή χώρα, υποστηρίζοντας ότι έδωσε αφορμή στους επικριτές του να επικεντρωθούν υπερβολικά στην κατάστασή του. Μάλιστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα ισχυριζόταν ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για αξονική τομογραφία, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση.

Αναφερόμενος στις διαφωνίες του με τους γιατρούς του, ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι σταμάτησε να φορά ειδικές κάλτσες συμπίεσης, οι οποίες του είχαν συστηθεί μετά τη διάγνωση χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας και οιδήματος στα πόδια, λέγοντας απλώς ότι «δεν του άρεσαν». Παράλληλα, δεν δείχνει διάθεση να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, αποφεύγοντας τη συστηματική άσκηση, με μοναδική εξαίρεση το γκολφ, το οποίο, όπως λέει, είναι η μόνη φυσική δραστηριότητα που δεν τον βαριέται.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχεται ότι συνεχίζει να καταναλώνει φαγητό από τα McDonald’s και γενικότερα λιπαρές τροφές, αποδίδοντας την αντοχή και την ενέργειά του όχι σε πειθαρχημένη υγιεινή ζωή, αλλά στη γενετική του προδιάθεση, την οποία θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για τη φυσική και πνευματική του κατάσταση.

