xΤουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συγκρούσεων διαδηλωτών με τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σε τρεις πόλεις του Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικές πηγές και μέσα ενημέρωσης.

Πρόκειται για τους πρώτους νεκρούς που καταγράφονται στο νέο κύμα κινητοποιήσεων που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή στην Τεχεράνη, όταν καταστηματάρχες προχώρησαν σε απεργία διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές και τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας, αποκτώντας πιο έντονο χαρακτήρα.

#فوری

انقلاب دموکراتیک مردم ایران در حال اوج گرفتن است ایران برای اینده ای بدون وابستگی و استبداد به پیش میرود #اعتراضات_سراسری #نه_شاه_نه_شیخ #Iran pic.twitter.com/lMskCuF8Rc — اشرف اشرفي (@dMbPxBcMjygx3fy) January 1, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Λορντεγκάν, στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιάρι, και άλλοι τρεις στην πόλη Άζνα, στη γειτονική επαρχία Λορεστάν. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, στη Λορντεγκάν «ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης», μεταξύ των οποίων το γραφείο του επάρχου, το τζαμί, το Ίδρυμα Μαρτύρων, το δημαρχείο και τράπεζες, με την αστυνομία να απαντά με χρήση δακρυγόνων.

🔴 MOMENTS AGO: Marvdasht Iran. 1 Jan, 2026



Islamic republic forces retreat and flee after pressure and attacking from the Iranian people!



Please keep sharing about what’s going on inside Iran, and who the Iranians are calling for to replace the Islamic republic. pic.twitter.com/o3A00Tj6ue — Savakzadeh (@Savakzadeh) January 1, 2026

Τα κτίρια υπέστησαν, κατά την ίδια πηγή, «σοβαρές ζημιές», ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε συλλήψεις ατόμων που χαρακτηρίστηκαν ως «υποκινητές». Στην Άζνα, το Fars ανέφερε ότι «ταραχοποιοί εκμεταλλεύτηκαν μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για να επιτεθούν σε αστυνομικό τμήμα». Κατά τη διάρκεια προηγούμενων κινητοποιήσεων, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης συχνά αποκαλούσαν τους διαδηλωτές «ταραχοποιούς», υιοθετώντας σκληρή ρητορική.

algunos videos de disturbios esta noche en irán. se fueron poniendo progresivamente más violentos



en la provincia de lorestán es donde peor está la cosa, hubo 2 saqueos a comisarías en azna



en fars e ilam también hay focos pic.twitter.com/ve3BR5MOVb — lija (@whoatte) January 1, 2026

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι μέλος των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πόλη Κουχντάστ, στο δυτικό Ιράν. Όπως ανέφερε ο υποδιοικητής της επαρχίας Λορεστάν, Σαΐντ Πουραλί, πρόκειται για 21χρονο μέλος των Basij, οι οποίοι συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστηκαν 13 αστυνομικοί και μέλη των Basij από ρίψεις πετρών.

Οι τρέχουσες διαδηλώσεις είναι μικρότερης κλίμακας σε σύγκριση με το μαζικό κύμα αναταραχών του 2022, που είχε πυροδοτηθεί από τον θάνατο της Μάχσα Αμινί υπό κράτηση, μετά τη σύλληψή της για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες. Εκείνες οι κινητοποιήσεις είχαν οδηγήσει στον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και δεκάδες μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

