Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, χαρακτήρισε τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι στο θέρετρο Κραν Μοντανά ως «μία από τις χειρότερες τραγωδίες που έχει γνωρίσει ποτέ η χώρα». Οι ελβετικές αρχές έδωσαν τον νεότερο απολογισμό, σύμφωνα με τον οποίο οι νεκροί ανέρχονται έφτασαν τους 47, ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 115, πολλοί από τους οποίους νέοι.

Η διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, καθώς πολλά σώματα βρέθηκαν απανθρακωμένα και δεν υπήρχε κατάλογος επισκεπτών στο μπαρ «Le Constellation», που έχει χωρητικότητα έως 300 άτομα.

Απολογισμός και δηλώσεις των αρχών

Σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν, ο αρχηγός της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Γκισλέρ, επιβεβαίωσε περίπου 40 νεκρούς και 115 τραυματίες, οι περισσότεροι σοβαρά. Δίπλα του, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Παρμελέν τόνισε ότι η Ελβετία θρηνεί και πως οι σημαίες στη Βέρνη θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Σύμφωνα με πηγές, οι ιδιοκτήτες του μπαρ, ζευγάρι γαλλικής υπηκοότητας από την Κορσική, είναι ζωντανοί. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 01:30 τοπική ώρα (02:30 ώρα Κύπρου).

Τραυματίες και αγνοούμενοι Ιταλοί

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ Αντόνιο Ταγιάνι είχε νωρίτερα αναφέρει ότι οι νεκροί είχαν φτάσει στους 47, αποφεύγοντας να δώσει συνολικό απολογισμό, περιοριζόμενος στους Ιταλούς πολίτες. Περίπου 15 Ιταλοί τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία, ενώ άλλοι παραμένουν αγνοούμενοι.

Τρεις νεαροί Ιταλοί, ηλικίας κάτω των 30 και δύο 16 ετών, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο από το Σιόν στη Μονάδα Εγκαυμάτων του Μιλάνου, έχοντας υποστεί εγκαύματα στο 30–40% του σώματός τους. Η κατάστασή τους χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη. Άλλοι δύο Ιταλοί παραμένουν στη Βέρνη και τη Ζυρίχη, με πιθανή μεταφορά τους στο Μιλάνο αργότερα.

Τραυματίες και αγνοούμενοι Γάλλοι

Το γαλλικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι έξι Γάλλοι πολίτες τραυματίστηκαν και οκτώ παραμένουν αγνοούμενοι. Τρεις επιζώντες έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομεία στη Γαλλία, ενώ εξετάζεται η μεταφορά κι άλλων. Τουλάχιστον δύο Γάλλοι είναι ανάμεσα στους τραυματίες, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι η Γαλλία παραμένει διαθέσιμη να παρέχει βοήθεια και ότι οι διπλωματικές και προξενικές ομάδες παρακολουθούν στενά την κατάσταση. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους επιζώντες», ανέφερε, εκφράζοντας αλληλεγγύη προς την Ελβετία.

Διεθνής υποστήριξη και παροχή βοήθειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις ελβετικές αρχές για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Η Ευρωπαία Επίτροπος Χατζά Λαμπίμπ εξέφρασε βαθιά συλλυπητήρια στα θύματα, στις οικογένειές τους και στους διασώστες που επιχειρούν.

Έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας

Η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρότερων μέτρων ασφάλειας σε χώρους μαζικής διασκέδασης και την ευθύνη των αρχών για την προστασία της ζωής των πολιτών. Οι διεθνείς προσπάθειες συνεχίζονται για την περίθαλψη των τραυματιών και την υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.

Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.

Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.

