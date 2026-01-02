Την ευχή να δώσει ο Θεός κατά το νέο έτος 2026 την ειρήνη σε όλες τις δοκιμαζόμενες από πολέμους και συγκρούσεις περιοχές του πλανήτη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην Ουκρανία, την Μέση Ανατολή και το Σουδάν.

Μιλώντας κατά την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε, επίσης, για την ευστάθεια των αγίων του Θεού Εκκλησιών, καθώς και για την ενότητα και ευημερία της Ρωμαίηκης Κοινότητας της Πόλεως, για την επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τονίζοντας το δικαίωμα της Ομογενείας και κυρίως της Μητρός Εκκλησίας να έχει τη δική της θεολογική Σχολή, όπως όλες οι άλλες Εκκλησίες, και να εκπαιδεύει τα στελέχη της για το Ιερό Κέντρο και για όλες τις επαρχίες του Θρόνου στην οικουμένη.

«Είναι μεγάλη αδικία η Πρωτόθρονος Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως να στερείται αυτού του αυτονοήτου δικαιώματός της. Ελπίζουμε, λοιπόν, ότι κατά το νέον έτος θα γίνει και αυτό, το οποίο ελπίζουμε και περιμένουμε, και μάλιστα ταυτοχρόνως με την αποπεράτωση των ανακαινιστικών έργων, τα οποία εδώ και δύο χρόνια συνεχίζονται εις τον Λόφον της Ελπίδος με την μεγάλη δωρεά, την μεγάλη δαπάνη του Άρχοντος Μεγάλου Ευεργέτου Αθανασίου Μαρτίνου.”, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος.

Κατά το εόρτιο γεύμα στην Πατριαρχική τράπεζα, που παρακάθησαν οι Αρχιερείς του Θρόνου, το χρυσό νόμισμα της Αγιοβασιλόπιτας έτυχε στο κομμάτι της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Ακολούθως, ο Παναγιώτατος, στην Αίθουσα του Θρόνου, ευλόγησε την παραδοσιακή Αγιοβασιλόπιττα και την μοίρασε προς όλους τους παρισταμένους κληρικούς και πιστούς από την Πόλη και το εξωτερικό.

ΕΞΑΛΛΟΥ, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ευχήθηκε από καρδιάς για ειρήνη και κάθε καλό.

Ο Πάπας επεσήμανε ότι τα τελευταία 58 χρόνια —κατόπιν επιθυμίας του Πάπα Αγίου Παύλου VI το 1968— η 1η Ιανουαρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης.

Η ειρήνη, τόνισε, «είναι άοπλη και αφοπλιστική, προέρχεται από τον Θεό και είναι δώρο της άνευ όρων αγάπης του, και έχει ανατεθεί στην ευθύνη μας».

Ο Πάπας κάλεσε όλους, με τη χάρη του Χριστού, να ξεκινήσουν να «οικοδομούν ένα έτος ειρήνης, αφοπλίζοντας τις καρδιές μας και απέχοντας από κάθε βία».

Ο Ποντίφικας υπενθύμισε ότι εφέτος είναι 800η επέτειο από τον θάνατο του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης και έκλεισε την ομιλία του, με την ευλογία του Αγίου, που βασίζεται στην Αγία Γραφή: «Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φυλάει. Ο Κύριος να κάνει το πρόσωπό του να λάμψει πάνω σας και να σας ελεήσει. ο Κύριος να σηκώσει το πρόσωπό του πάνω σας και να σας δώσει ειρήνη».