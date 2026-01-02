Μια 15χρονη κοπέλα, ελληνικής καταγωγής, που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις για πληροφορίες μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

skai.gr