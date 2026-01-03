Σχεδόν ξεκάθαρο θεωρείται πλέον πώς ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, καθώς νέες εικόνες και μαρτυρίες αποτυπώνουν τις κρίσιμες στιγμές πριν από την καταστροφή.

Φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που ήρθε στο φως τις τελευταίες ώρες φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι η ανάφλεξη προκλήθηκε από πυροτεχνήματα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία βρέθηκαν σε επικίνδυνη απόσταση από την οροφή του καταστήματος, προκαλώντας την τραγωδία.

Λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, εμφανίστηκε και η αντίστοιχη φωτογραφία. Σε αυτήν φαίνεται ένα άτομο που φορά μάσκα, ενώ στους ώμους του κάθεται μια γυναίκα με μαύρο κράνος, κρατώντας μπουκάλια σαμπάνιας με προσαρμοσμένα πυροτεχνήματα.

Νεότερη εικόνα, η οποία πλέον αποτυπώνει ολόκληρη τη σκηνή, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για την έρευνα. Σε αυτήν, η γυναίκα με το κράνος πλησιάζει επικίνδυνα την οροφή με το μπουκάλι που εκτοξεύει σπινθήρες, στις 01:26 τα ξημερώματα. Την ίδια στιγμή, η οροφή φαίνεται να έχει ήδη αρχίσει να καίγεται.

Η ακριβής ώρα θεωρείται επιβεβαιωμένη, καθώς στο κάτω μέρος της ίδιας φωτογραφίας διακρίνεται ένα iPhone, η οθόνη του οποίου –αν και ελαφρώς θολή– δείχνει την ώρα 01:26. Σύμφωνα με τις αρχές, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε το σήμα για τη φωτιά τέσσερα λεπτά αργότερα, στις 01:30, σε άλλη μια απόδειξη του πόσο γρήγορα επεκτάθηκε η πυρκαγιά μέσα στον χώρο του μπαρ.

Οι εικόνες αυτές αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη έρευνα, καθώς αποτυπώνουν με ακρίβεια τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν της εκδήλωσης της πυρκαγιάς και ενισχύουν το σενάριο ότι τα πυροτεχνήματα σε κλειστό χώρο αποτέλεσαν τον βασικό μηχανισμό της τραγωδίας.

