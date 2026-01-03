Ένας 55χρονος τραπεζικός αναλυτής αναδείχθηκε σε ήρωα μέσα σε λίγα λεπτά, όταν έσπευσε σε φλεγόμενο μπαρ στο Κραν Μοντανά και κατάφερε να σώσει τουλάχιστον δέκα νέους, σπάζοντας πλαϊνή έξοδο κινδύνου.

Πριν από την επέμβασή του είχε δεχθεί τηλεφώνημα από την ανήλικη κόρη του, η οποία, σε κατάσταση πανικού, του ζητούσε βοήθεια, καθώς φίλοι της είχαν εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του κτιρίου.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο μπαρ–κλαμπ Le Constellation – πόλο έλξης για τη νεολαία στο Κραν Μοντανά, όπου εκατοντάδες άτομα γιόρταζαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, φωτιά και καπνοί τύλιξαν τον υπόγειο χώρο, προκαλώντας πανικό και μια από τις φονικότερες πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελβετία.

Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τον πατέρα

Ο Πάολο Καμπόλο, ελβετοϊταλός χρηματοοικονομικός αναλυτής, βρισκόταν στο σπίτι του, μόλις 50 μέτρα από το κλαμπ, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από την κόρη του. Εκείνη δεν είχε ακόμη μπει στο μαγαζί, καθώς είχε σταματήσει για λίγο στο πατρικό της για να αλλάξει χρονιά με τους γονείς της. Της είπε όμως ότι ο φίλος της και η παρέα τους είχαν εγκλωβιστεί μέσα.

Χωρίς να διστάσει, ο 55χρονος έτρεξε προς το Le Constellation. Όταν έφτασε, οι δυνάμεις πυρόσβεσης βρίσκονταν ήδη στο σημείο και οι φλόγες είχαν αρχίσει να υποχωρούν, ωστόσο δεκάδες άνθρωποι παρέμεναν παγιδευμένοι στο εσωτερικό, καθώς ο μοναδικός κεντρικός διάδρομος εξόδου είχε μπλοκάρει από το πλήθος που προσπαθούσε απεγνωσμένα να διαφύγει.

«Είδα χέρια και πρόσωπα πίσω από την πόρτα»

Ο Καμπόλο αντιλήφθηκε μια πλαϊνή πόρτα, εκτός της κύριας εισόδου. Μαζί με ακόμη έναν άνδρα, άσκησε δύναμη και κατάφερε να την ανοίξει. Όπως περιέγραψε αργότερα, πίσω από την πόρτα φάνηκαν αμέσως «χέρια και πρόσωπα», ενώ άνθρωποι άρχισαν να ξεχύνονται προς τα έξω.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να ανοίγει βίαια μια τέτοια πόρτα, από την οποία βγαίνει αμέσως μια νεαρή γυναίκα σε κατάσταση σοκ. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν πρόκειται για τον ίδιο, ωστόσο το υλικό αποτυπώνει τις κρίσιμες στιγμές της διάσωσης.

Ο ίδιος ο Καμπόλο, μιλώντας από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται λόγω εισπνοής καπνού, περιέγραψε τη σκηνή που αντίκρισε στο εσωτερικό. «Υπήρχαν σώματα παντού. Ζωντανοί άνθρωποι, αλλά βαριά τραυματισμένοι. Άλλοι είχαν τις αισθήσεις τους, άλλοι όχι. Ζητούσαν βοήθεια σε πολλές γλώσσες. Ήταν πολύ νέοι», δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Il Messaggero.

Το Le Constellation ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες, γεγονός που εξηγεί γιατί πολλά από τα θύματα είναι ανήλικοι.

«Δεν σκέφτηκα τον κίνδυνο»

Ο 55χρονος τόνισε ότι εκείνες τις στιγμές δεν σκέφτηκε ούτε τον πόνο ούτε τον κίνδυνο. «Τραβούσα τα παιδιά έξω με γυμνά χέρια. Ένα-ένα. Ήταν ζωντανοί, αλλά πολλοί ήταν σοβαρά τραυματισμένοι», ανέφερε.

Όταν ρωτήθηκε ποια εικόνα θα τον στοιχειώνει περισσότερο, απάντησε: «Τα βλέμματα. Την καθαρή απελπισία αυτών που ξέρουν ότι πεθαίνουν. Άνθρωποι καμένοι που σε κοιτούν και σου ζητούν να μην τους αφήσεις εκεί. Αυτό δεν φεύγει ποτέ».

Η κόρη του σώθηκε επειδή δεν είχε προλάβει να μπει στο κλαμπ. Ο σύντροφός της, ωστόσο, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Βασιλείας. Ο ίδιος ο Καμπόλο αναρρώνει σε νοσοκομείο της Σιόν.

Βαρύς απολογισμός θυμάτων

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 119 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι 80 σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται 71 Ελβετοί υπήκοοι, 14 Γάλλοι και 11 Ιταλοί, καθώς και πολίτες από τη Σερβία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία και την Πολωνία. Η εθνικότητα 14 θυμάτων δεν είχε ακόμη εξακριβωθεί.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η ταυτοποίηση των νεκρών και ορισμένων τραυματιών θα απαιτήσει χρόνο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται.

Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Σαρλότ Νίνταμ, μαθήτρια που είχε φοιτήσει σε σχολεία στη Βρετανία και εργαζόταν περιστασιακά ως babysitter στο θέρετρο. Η μητέρα της ζει στη Ζυρίχη, ενώ φίλοι και σχολεία της οικογένειας απηύθυναν εκκλήσεις για προσευχές και συμπαράσταση, καθώς η τύχη της παραμένει άγνωστη.

Τα πρώτα ευρήματα της έρευνας

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε πιθανότατα από βεγγαλικά που ήταν τοποθετημένα πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας. Τα κεριά αυτά, που εκτοξεύουν σπινθήρες προς τα πάνω, φαίνεται πως άναψαν την ηχομονωτική επένδυση αφρού στην οροφή του κλαμπ.

Οι Αρχές εξετάζουν αν τα υλικά της οροφής πληρούσαν τις προδιαγραφές, αν επιτρεπόταν η χρήση τέτοιων κεριών στον χώρο, καθώς και την επάρκεια των εξόδων κινδύνου, των πυροσβεστήρων και τη μέγιστη χωρητικότητα του μαγαζιού. Δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικών διώξεων, ακόμη και για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Οι ιδιοκτήτες και οι αντιδράσεις

Οι ιδιοκτήτες του Le Constellation, το γαλλικό ζευγάρι Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του Τζέσικα, έσπασαν τη σιωπή τους δηλώνοντας ότι «δεν μπορούν ούτε να κοιμηθούν ούτε να φάνε». Η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν στο κλαμπ τη στιγμή της φωτιάς και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της.

Ο Ζακ Μορέτι υποστήριξε ότι το κλαμπ είχε περάσει από έλεγχο τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια και ότι «όλα ήταν σύμφωνα με τους κανονισμούς», τονίζοντας ότι συνεργάζονται πλήρως με τις Αρχές.

Βίντεο-ντοκουμέντα και μαρτυρίες

Σοκαριστικά βίντεο δείχνουν θαμώνες να συνεχίζουν να χορεύουν ενώ η φωτιά εξαπλώνεται στην οροφή, χάνοντας πολύτιμα δευτερόλεπτα διαφυγής. Σε ένα από αυτά, νεαροί τραγουδούν ανυποψίαστοι, ενώ πάνω από τα κεφάλια τους οι φλόγες μεγαλώνουν.

Ο 19χρονος φοιτητής Φερντινάν Ντι Μποαντιέ κατάφερε να βγει, αλλά επέστρεψε δύο φορές στο κλαμπ για να σώσει τον αδελφό και τη φίλη του. Περιέγραψε ότι είδε σερβιτόρες να μεταφέρουν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα βεγγαλικά, ένα από τα οποία άναψε την οροφή. Παρά τις προσπάθειές του να σβήσει τη φωτιά με νερό, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Ο αδελφός του νοσηλεύεται σε κώμα, αλλά, σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένεται να αναρρώσει.

Η τραγωδία στο Κραν Μοντάνα έχει βυθίσει στο πένθος την Ελβετία και την Ευρώπη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να αποδοθούν ευθύνες και να αποτραπούν παρόμοιες καταστροφές στο μέλλον.

