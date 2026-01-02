Για πρώτη φορά μετά την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, μίλησε δημόσια ο 49χρονος ιδιοκτήτης και διαχειριστής Ζακ Μορέτι. Όπως δήλωσε την Παρασκευή, τόσο ο ίδιος όσο και η 40χρονη σύζυγός του Τζέσικα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το κατάστημα είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Οι Γάλλοι υπήκοοι από την Κορσική, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι ανέλαβαν το Le Constellation το 2015. Φίλος του ζευγαριού επιβεβαίωσε σε αρκετά κορσικανικά μέσα ενημέρωσης ότι και οι δύο είναι ζωντανοί, διαψεύδοντας φήμες που κυκλοφόρησαν τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Όπως έγινε γνωστό, τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ και τραυματίστηκε, υποφέροντας από εγκαύματα στο χέρι. Ο Ζακ, απουσίαζε, καθώς βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση του ζευγαριού στην περιοχή.

Ο Μορέτι συμπλήρωσε στην «20 Minuten» ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας», σημείωσε.

Όπως σημειώνουν οι αρχές, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Εισαγγελία του καντονιού του Βαλέ έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής, οι διαχειριστές του καταστήματος έχουν ήδη καταθέσει. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης για εμπρησμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η εφημερίδα Le Nouvelliste αναφέρει, από την πλευρά της, ότι ο Ζακ Μορέτι είχε αναλάβει προσωπικά μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του καταστήματος. «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου», φέρεται να είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Le Constellation είχε «ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια» και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς». Το κατά πόσο οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν ειδικά ζητήματα πυρασφάλειας αποτελεί πλέον αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Το ζευγάρι Κορσικανών διατηρεί και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο στο διπλανό χωρίο Λενς και ένα μπεργκεράδικο στη Μοντάνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης είχε επενδύσει σημαντικό προσωπικό χρόνο και κόπο στις πρόσφατες ανακαινίσεις του καταστήματος στο Λενς, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν είχε αναλάβει ο ίδιος και τις εργασίες στο Le Constellation.

