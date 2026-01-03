Ποινική έρευνα για τους δύο διευθυντές του κλαμπ που τυλίχτηκε στις φλόγες στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, διεξάγει η εισαγγελία της χώρας.

Τα αδικήματα με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωποι είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια, η πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και ο εμπρησμός από αμέλεια, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του καντονιού Βαλαί.

Στην ανείπωτη αυτή τραγωδία, 47 άνθρωποι έχει επιβεβαιωθεί ότι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ υπάρχουν και αγννούμενοι, καθώς και δεκάδες τραυματίες, πολλοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή ή και κρίσιμη κατάσταση.

