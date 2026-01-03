Μουδιασμένος παρακολουθεί ο πλανήτης τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα. Την ίδια ώρα, ο Λευκός οίκος έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τον θάλαμο στην κατοικία του στο Μαρ-Α-Λαγκο, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ με το επιτελείο του παρακολούθησε σε ζωντανό χρόνο την εξέλιξη της επιχείρησης «Απόλυτη Λύση» (Absolute Resolve), με τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του στο Καράκας, μετά από επιχείρηση ομάδας των επίλεκτων δυνάμεων Delta Force.

Σε αυτές απεικονίζεται ο Τραμπ, χωρίς γραβάτα, με σακάκι και λευκό πουκάμισο να παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή την επιχείρηση.

Σε μια άλλη έχει δίπλα του, στο τραπέζι όπου κάθεται, τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Τον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν βγάλει φωτογραφία και προφίλ, αποτυπώνοντας την προσήλωσή του στην παρακολούθηση της επιχείρησης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μια φωτογραφία έχει δοθεί στη δημοσιότητα ασπρόμαυρη σε μια προσπάθεια να φανεί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο βαθμό η κρισιμότητα της στιγμής.

«Ήταν εκπληκτικό, μια εκπληκτική δουλειά, σαν να παρακολουθεί κανείς ένα τηλεοπτικό σόου», δήλωσε νωρίτερα σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο FOX News, o Τραμπ, περιγράφοντας το πώς έζησε την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του.

