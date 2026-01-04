Στη βάση Stewart Air National Guard Base στη Νέα Υόρκη προσγειώθηκε το αεροσκάφος που μετέφερε τον συλληφθέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες.

Ο Μαδούρο αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο και πάτησε σε αμερικανικό έδαφος, εμφανιζόμενος υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Γύρω του βρίσκονταν δεκάδες αξιωματούχοι ασφαλείας, μεταξύ των οποίων και πράκτορες της DEA.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας αναμένεται να αντιμετωπίσει κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά και όπλα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν την επόμενη εβδομάδα.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου έως το βράδυ της Δευτέρας.

Ο ανταποκριτής του Sky News Τζέιμς Μάθιους είπε ότι το πρόσωπο που κατέβηκε τις σκάλες «φαίνεται να είναι ξυπόλητο… με καλυμμένο το κεφάλι». Φορούσε χειροπέδες και τα πόδια του ήταν επίσης δεμένα.

Narco-terrorist Nicolás Maduro disembarks an American government plane in New York under heavy law enforcement presence.



Freedom For Venezuela 🇻🇪 President Trump He Finally Did It 🇺🇸 Congratulations to the FREE People of Venezuela.🇻🇪

Maduro perp walked into an airport hangar by dozens of federal agents upon landing in New York.

We own the finish line.



We own the finish line. pic.twitter.com/6waEfxLJgV January 3, 2026

Οι ΗΠΑ έδωσαν νέες φωτογραφίες από τη σύλληψη Μαδούρο

Αμερικανοί αξιωματούχοι έδωσαν στη δημοσιότητα νέες εικόνες του Νικολάς Μαδούρο, λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στη Βενεζουέλα από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φωτογραφίες, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της κράτησής του και στην ενίσχυση της διαφάνειας γύρω από την επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτισή του.



Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ και προορίζεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο κατηγοριών που σχετίζονται με «ναρκωτρομοκρατία», ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για τις εξελίξεις στη χώρα.

US officials release more images of Maduro following his capture from Venezuela.

Nicolás Maduro arrived at New York Stewart International Airport in Orange County, New York.

Ya está en Nueva York el avión que trasladó al dictador Nicolás Maduro de la base aérea de Guantánamo. Una imagen histórica para los venezolanos.



Ya está en Nueva York el avión que trasladó al dictador Nicolás Maduro de la base aérea de Guantánamo. Una imagen histórica para los venezolanos.

Maduro será trasladado a una cárcel en Brooklyn, detenido en la misma cárcel donde estuvo el Chapo Guzman y otros criminales.

Πώς πείστηκε ο Τραμπ να καταλήξει στην προσωρινή λύση της Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Όπως σημειώνουν οι New York Times, πριν από μερικές εβδομάδες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν καταλήξει στην αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκεζ ως αντικαταστάτρια του Μαδούρο, τουλάχιστον προσωρινά.



Πηγές που συμμετείχαν στις συζητήσεις δήλωσαν στην εφημερίδα ότι οι μεσάζοντες κατάφεραν να πείσουν την κυβέρνηση Τραμπ ότι η Ροντρίγκεζ θα προστατεύσει και θα υποστηρίξει τις μελλοντικές επενδύσεις των ΗΠΑ στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας.



Σύμφωνα με μία πηγή, οι ΗΠΑ πιστεύουν ότι μπορούν να συνεργαστούν με την Ροντρίγκεζ σε πιο επαγγελματικό επίπεδο από ό,τι με τον Μαδούρο.

Για τουλάχιστον 40 νεκρούς στη Βενεζουέλα από τα αμερικανικά χτυπήματα, μιλούν πηγές

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα με στόχο τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.



Η εφημερίδα επικαλείται ανώτερο αξιωματούχο της Βενεζουέλας, ο οποίος μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, αναφέροντας ότι «τουλάχιστον 40 άνθρωποι, ανάμεσά τους άμαχοι και στρατιωτικοί, έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση».



Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στην εφημερίδα ότι η επιχείρηση περιελάμβανε εκτεταμένη αεροπορική εκστρατεία με στόχο την εξουδετέρωση της αντιαεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, πριν την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων. Όπως αναφέρεται, περισσότερα από 150 αμερικανικά αεροσκάφη συμμετείχαν στις επιχειρήσεις, πλήττοντας κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά στρατευμάτων με ελικόπτερα στην περιοχή όπου βρισκόταν ο Μαδούρο. Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε επίσημη δημόσια επιβεβαίωση από τον Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων ή το πλήρες εύρος της στρατιωτικής επιχείρησης.

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ ενδιαφέρεται έντονα για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε στο προσκήνιο το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Βενεζουέλα, συνδέοντάς το άμεσα με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» τη χώρα έως ότου υπάρξει πολιτική μετάβαση, τονίζοντας ότι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των υποδομών.



Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, κάτι που –σύμφωνα με τον Τραμπ– σημαίνει ότι η αμερικανική εμπλοκή δεν θα έχει κόστος για τις ΗΠΑ, καθώς θα χρηματοδοτηθεί από τα μελλοντικά έσοδα της πετρελαϊκής παραγωγής. Το πετρέλαιο αναδεικνύεται έτσι σε βασικό παράγοντα της στρατηγικής του για τη χώρα.

Πιτ Χέγκσεθ για σύλληψη Μαδούρο: Πρόεδρος της δράσης ο Τραμπ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλα από την εξουσία και το σχέδιο προσωρινής αμερικανικής διαχείρισης της χώρας αποτελούν το «ακριβώς αντίθετο» της εισβολής στο Ιράκ. Σε συνέντευξή του στο CBS News χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ «πρόεδρο της δράσης», περιγράφοντας την επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο ως «τολμηρή και θαρραλέα».



Ο Χέγκσεθ τόνισε ότι «δεν υπάρχει ειρήνη σε έναν επικίνδυνο κόσμο χωρίς ισχύ», επαινώντας τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα ως «άριστα οργανωμένη». Απέρριψε κάθε παραλληλισμό με το Ιράκ, επισημαίνοντας ότι τότε οι ΗΠΑ «ξόδεψαν δεκαετίες και αίμα χωρίς οικονομικό όφελος», ενώ –όπως είπε– ο Τραμπ «ανατρέπει το σενάριο», επιδιώκοντας πρόσβαση σε πλούτο και πόρους χωρίς απώλειες Αμερικανών στρατιωτών.

iefimerida.gr, protothema.gr