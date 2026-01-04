«Εμείς θέτουμε τους όρους. Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους», δήλωσε ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, περιγράφοντας την επόμενη μέρα στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Μετά από μήνες απειλών, πιέσεων και προετοιμασιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στη δράση: Κομάντος της Delta Force, αξιοποιώντας πληροφορίες από πηγή της CIA, εντόπισαν και συνέλαβαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, ενώ παράλληλα οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν χτυπήματα μεγάλης κλίμακας στη χώρα.

US officials release more images of Maduro following his capture from Venezuela. pic.twitter.com/tXey1tXwNS January 4, 2026

Καθώς ο Μαδούρο (και η σύζυγός του), σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα από την εισαγγελία του Μανχάταν με τις κατηγορίες του εμπορίου ναρκωτικών, κατοχής όπλων και συνωμοσίας, έχει μεταφερθεί στη Νέα Υόρκη, η Βενεζουέλα «βράζει». Στο Καράκας ο κόσμος είναι στους δρόμους. Καθώς άλλοι πανηγυρίζουν και άλλοι διαμαρτύρονται για τη σύλληψη Μαδούρο- οι περισσότεροι αγωνιούν για το μέλλον. Τα σούπερ μάρκετ στο Σαν Κριστομπάλ κλείνουν το ένα μετά το άλλο και, περιγράφονται τεράστιες ουρές από ανθρώπους που θέλουν να στοκάρουν φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς έχουν αγχωθεί.

Odds Venezuela ever votes socialist again?

Near zero.



Inside Venezuela today: streets calmer than expected. Soldiers patrolling. Some pro-regime crowds in Caracas. Reports of armed civilians in parts.



But in opposition strongholds, quiet relief is turning into something else.… pic.twitter.com/6Ueduh83VK January 3, 2026

🇻🇪 "HOLD ON MADURO!! THE PEOPLE ARE RISING UP!!"



Venezuelans in Caracas are pouring into the streets in support of their president. pic.twitter.com/Otaw2mpoyb — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) January 3, 2026

Η Ροντρίγκες και το θρίλερ

Στο μεταξύ, με τον Τραμπ να έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» (υπό την έννοια ότι θα αναλάβουν τη λειτουργία) τη Βενεζουέλα μέχρι να γίνει ασφαλής, νόμιμη και δίκαιη μετάβαση εξουσίας, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας συνεδρίασε εκτάκτως και όρισε τη μέχρι σήμερα αντιπρόεδρο της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες στη θέση του εκπιπτόντος προέδρου. Και από εδώ, ξεκινά ένα άλλο θρίλερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί πως βρίσκεται σε συνεννόηση με τη Ροντρίγκες, αφού δήλωσε ότι μίλησε με τον Μάρκο Ρούμπιο και ότι «είναι έτοιμη να κάνει τη Βενεζουέλα μεγάλη ξανά», όμως εκείνη, στο διάγγελμά της, δεν έδειξε κάτι τέτοιο.

Η 56χρονη κόρη του αριστερού αντάρτη και ιδρυτή του κόμματος Σοσιαλιστική Λίγκα, Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκες, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, ζήτησε από τις ΗΠΑ αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός, απαίτησε την «άμεση απελευθέρωσή του» όπως και της συζύγου του και τον αποκάλεσε «τον μόνο πρόεδρο της Βενεζουέλας». Αποκάλεσε δε την σύλληψη «βάρβαρη» και «παράνομη απαγωγή, μια επίθεση στην ανεξαρτησία της Βενεζουέλας».

Καθώς πηγές αναφέρουν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της Ροντρίγκες για τον τρόπο με τον οποίο θα κυβερνήσει αυτή μέχρι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η «ανακολουθία» των όσων είπε σε σχέση με αυτά που είχε πει νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ, οφείλεται στο γεγονός ότι απευθυνόταν στο εσωτερικό -και όχι στο εξωτερικό- ακροατήριο, επιιδώκοντας να φέρει κοντά της τους τσαβίστας. Τις επόμενες ώρες και ημέρες, πάντως, θα φανεί εάν υπάρχει χάσμα και αν αυτό γεφυρώνεται, ή υπάρχει πλήρης διάσταση -για την οποία

πάντως ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εξαπολύσουν και δεύτερη επίθεση.

Μαδούρο… σουρεάλ

Την ίδια ώρα, πάντως, από τις ΗΠΑ έρχονται εικόνες οι οποίες κινούνται στα όρια του σουρεαλιστικού. Ο Μαδούρο εμφανίζεται σε πρώτη φωτογραφία ως κρατούμενος, σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, φορώντας ακουστικά απομόνωσης ήχων (noice cancelling) και γυαλιά Meta. Αργότερα, εμφανίζεται σε «οικογενειακή» φωτογραφία με Aμερικανούς πράκτορες να κάνει «thumbs up» -το σήμα με τους υψωμένους αντίχειρες που σημαίνει ότι όλα είναι καλά- σαν να είναι με τους φίλους του, ενώ στο βίντεο από τη DEA τον ακούμε να λέει καληνύχτα και να εύχεται… καλή χρονιά στους παρευρισκόμενους. Εικόνα που δε συνάδει με το FAFO (Fuck Around and Find Out) που διακινείται στις ΗΠΑ για τον Μαδούρο από χθες, ούτε όμως και με του ισχυρού ηγέτη που προκαλούσε τους Αμερικανούς «ελάτε να με πιάσετε (αν μπορείτε)» και λίγες ώρες νωρίτερα συναντιόταν με αντιπροσωπεία του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Ο Μαδούρο και η Φλόρες μεταφέρθηκαν με αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Στιούαρτ της Εθνοφρουράς. Ενώ η Φλόρες έμεινε στη Στιούαρτ (μέχρι πολύ αργότερα), ο Μαδούρο μεταφέρθηκε από εκεί με ελικόπτερο στο Μανχάταν, στα κεντρικά γραφεία της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA), για την επίσημη διαδικασία προσαγωγής του.

Από εκεί, αποχώρησε με ελικόπτερο -συνοδεία και άλλων ελικοπτέρων, τα οποία πέρασαν μπροστά από το άγαλμα της Ελευθερίας, συμβολικά κατά κάποιους- για να μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης του Μπρούκλιν, όπου θα κρατηθεί εν αναμονή της εμφάνισής του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, πιθανότατα τη Δευτέρα, ή την Τρίτη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα. Η διαβόητη φυλακή, γνωστή ευρέως ως MDC, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν πολλούς κρατουμένους υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων τον ράπερ R. Kelly, τη συνεργάτιδα του Τζέφρι Έπσταϊν Γκισλέιν Μάξγουελ, καθώς και πιο πρόσφατα τον Sean «Diddy» Combs.



Τη Δευτέρα ενώπιον δικαστή

Ο Μαδούρο θα δηλώσει πιθανότατα αθώος, για να κερδίσει χρόνο και θα ξεκινήσει η δίκη, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ως και δύο χρόνια – αν και η πρόθεση των αμερικανικών αρχών είναι να γίνει «εξπρές». Αμερικανοί νομικοί εξηγούν ότι εάν ο Μαδούρο επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει το επιχείρημα που είχε χρησιμοποιήσει και ο στρατιωτικός ηγέτης του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, ο οποίος είχε συλληφθεί και δικαστεί πριν από 3 δεκαετίες από τις ΗΠΑ, ότι δηλαδή η σύλληψή του παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, θα έχει το ίδιο, ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος, αναφέρουν, που ο Ρούμπιο έσπευσε να δηλώσει με νόημα ότι ο Μαδούρο δεν είναι ένας νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος μιας χώρας και ότι «η προηγούμενη διοίκηση Τραμπ, η διοίκηση Μπάιντεν, αυτή η διοίκηση Τραμπ, οι ευρωπαϊκές χώρες και άλλοι δεν αναγνωρίζουν τον Μαδούρο ως τον πραγματικό, νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας».

Ένα άλλο ερώτημα είναι το τι σημαίνει η μετάβαση της Βενεζουέλας στην αμερικανική επιρροή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε την παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα με τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της. Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «τρέξουν» τη χώρα έως ότου υπάρξει πολιτική μετάβαση, τονίζοντας ότι μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες είναι έτοιμες να επενδύσουν δισεκατομμύρια για την αποκατάσταση των υποδομών.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, κάτι που –σύμφωνα με τον Τραμπ– σημαίνει ότι η αμερικανική εμπλοκή δεν θα έχει κόστος για τις ΗΠΑ, καθώς θα χρηματοδοτηθεί από τα μελλοντικά έσοδα της πετρελαϊκής παραγωγής. Το πετρέλαιο αναδεικνύεται έτσι σε βασικό παράγοντα της στρατηγικής του για τη χώρα καθώς εικάζεται ότι θα θέσει υπό έλεγχο τις τιμές του «μαύρου χρυσού» παγκοσμίως. Αυτό, εις βάρος της Ρωσίας -η οικονομία της οποίας είναι εξαρτώμενη από το πετρέλαιο- αλλά και της Κίνας, η βιομηχανία της οποίας εξαρτάται από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.

Στο μεταξύ η επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η σύλληψη του Μαδούρο, έχει προκαλέσει ένταση παγκοσμίως. Με τα ισραηλινά ΜΜΕ να καλούν σε μια «παρόμοια επιχείρηση για τη σύλληψη του Αγιατολάχ», στο Ιράν έχουν ξεσπάσει αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που ζητούν επιστροφή του Σάχη. Μάλλον όχι τυχαία, η Ουκρανία χθες εξαπέλυσε επίθεση με drones στη Μόσχα. Σημειολογικά, επίσης, κατά πολλούς, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε χθες δύο βαλλιστικούς πυραύλους στο πλαίσιο δοκιμών που πραγματοποιεί. Κατά πολλούς, ήταν ένας τρόπος του Κιμ Γιονγκ Ουν να πει ότι δεν είναι… «Μαδούρο», εάν κάποιος κάνει τέτοιες σκέψεις…

protothema.gr