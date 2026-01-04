Νέες, συγκλονιστικές μαρτυρίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ Le Constellation, στο ελβετικό θέρετρο Κραν Μοντανά. Εργαζόμενοι και θαμώνες καταγγέλλουν ότι τουλάχιστον μία έξοδος κινδύνου στον υπόγειο χώρο του καταστήματος ήταν «πάντα κλειδωμένη».

Την ίδια στιγμή, οι ελβετικές αρχές διεξάγουν ποινική έρευνα σε βάρος των ιδιοκτητών του μπαρ για ανθρωποκτονία από αμέλεια, σωματικές βλάβες και εμπρησμό από αμέλεια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στον υπόγειο χώρο του μπαρ, όταν βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας προκάλεσαν ανάφλεξη στην οροφή, η οποία ήταν καλυμμένη με μονωτικό αφρώδες υλικό. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, απελευθερώνοντας πυκνό και τοξικό καπνό.

Σοκαριστικά βίντεο δείχνουν θαμώνες –πολλοί εκ των οποίων ήταν έφηβοι– να συνεχίζουν να διασκεδάζουν για κρίσιμα δευτερόλεπτα, ενώ η φωτιά εξαπλώνεται πάνω από τα κεφάλια τους. Αυτό το χρονικό διάστημα αποδείχθηκε μοιραίο, καθώς χάθηκαν πολύτιμες στιγμές που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την έγκαιρη διαφυγή.

Καθώς επικράτησε πανικός, δεκάδες άνθρωποι επιχείρησαν να σωθούν μέσω μιας στενής εσωτερικής σκάλας που οδηγούσε στο ισόγειο, με αποτέλεσμα το μπαρ να χαρακτηριστεί εκ των υστέρων «παγίδα θανάτου». Οι αρχές εξετάζουν πλέον εάν η χωρητικότητα του χώρου είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο τη μοιραία νύχτα.

Καταγγελίες για κλειδωμένη έξοδο κινδύνου

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι καταγγελίες για ύπαρξη επιπλέον εξόδου κινδύνου στον υπόγειο χώρο, η οποία –σύμφωνα με μαρτυρίες– δεν ήταν προσβάσιμη. Η 31χρονη Αντρέα, μπάρμαν που εργάζεται σε άλλο κατάστημα του θερέτρου αλλά σύχναζε στο Le Constellation, δήλωσε ότι υπήρχε τόσο κανονική είσοδος-έξοδος όσο και ξεχωριστή έξοδος κινδύνου, η οποία όμως, όπως ανέφερε, ήταν πάντα κλειδωμένη.

Όπως περιέγραψε, η έξοδος αυτή βρισκόταν σε ξεχωριστό χώρο καπνιστών, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ουσιαστικά ως αποθήκη. Ένας καναπές είχε τοποθετηθεί μπροστά από την πόρτα, ενώ αντικείμενα ήταν πεταμένα ακριβώς έξω από αυτήν, καθιστώντας την πρακτικά μη λειτουργική. «Όλοι στην πόλη ήξεραν ότι αργά ή γρήγορα κάτι θα πήγαινε στραβά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη μαρτυρία έδωσε και ο Γκριγκόρι, ο οποίος κατευθυνόταν προς το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και φίλος του συγκαταλέγεται στους αγνοούμενους. Όπως είπε, υπήρχε δεύτερη έξοδος, αλλά θεωρεί ότι παρέμενε κλειδωμένη επειδή κάποιοι πελάτες έφευγαν χωρίς να πληρώσουν.

Παράλληλα, εντοπίστηκε και τρίτη έξοδος στο ισόγειο του καταστήματος, η οποία οδηγούσε σε σκεπαστό εμπορικό διάδρομο με καταστήματα, μεταξύ των οποίων και ενοικίαση εξοπλισμού σκι. Ωστόσο, όσοι τη χρησιμοποιούσαν θα έπρεπε να περάσουν και από δεύτερη γυάλινη πόρτα για να βγουν στον δρόμο. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει εάν οι πόρτες αυτές ήταν ανοιχτές ή κλειδωμένες τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά.

Στο μεταξύ, οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο Ζακ Μορέτι, 49 ετών, και η σύζυγός του Τζέσικα, 40 ετών, ιδιοκτήτες του μπαρ, ερευνώνται επισήμως για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών και εμπρησμό από αμέλεια. Ο Μορέτι εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την τραγωδία κοντά σε εστιατόριο που διατηρεί στο γειτονικό χωριό Lens, ωστόσο αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Ο απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται μέχρι στιγμής σε 40 νεκρούς και 119 τραυματίες. Μεταξύ των θυμάτων είναι η 16χρονη Κιάρα Κοστάντσο από το Μιλάνο, της οποίας ο πατέρας μίλησε για «ένα τηλεφώνημα που δεν θα έπρεπε ποτέ να δεχτεί ένας πατέρας», καθώς και ο 17χρονος Ιταλός Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ανερχόμενο ταλέντο στο γκολφ.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει μέχρι στιγμής οκτώ Ελβετούς νεκρούς – τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, μεταξύ τους και δύο 16χρονοι. Ωστόσο, περισσότερες από 30 οικογένειες εξακολουθούν να ζουν έναν εφιάλτη αναμονής, καθώς συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των υπόλοιπων θυμάτων, αλλά και πέντε βαριά τραυματιών που νοσηλεύονται.

Η ψυχολόγος Ελβίρα Βεντουρέλα, που στηρίζει τις οικογένειες, περιέγραψε την αναμονή ως «καταστροφική για την ψυχική αντοχή των ανθρώπων», ενώ γονείς αγνοουμένων παιδιών κάνουν λόγο για οργή και απόγνωση. Ανάμεσα στους αγνοούμενους βρίσκεται και η 15χρονη Σαρλότ Νίνταμ, μαθήτρια σε σχολεία του Λονδίνου, με φίλους της να απευθύνουν δημόσιες εκκλήσεις για πληροφορίες.

Οι αρχές ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας ωστόσο το «αφόρητο βάρος» που σηκώνουν οι οικογένειες. Η έρευνα συνεχίζεται, με το ερώτημα για τις κλειδωμένες εξόδους κινδύνου να αποκτά κεντρικό ρόλο στη διερεύνηση ευθυνών.

