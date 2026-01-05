Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει από όλους τους εταίρους της να σέβονται τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, καθώς και να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις, τόνισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις απειλητικές δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να υπεραμύνεται των αρχών της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων, καθώς και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο αν η εδαφική ακεραιότητα ενός κράτους-μέλους της ΕΕ αμφισβητείται» απάντησε σε σχετική ερώτηση η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπνερ.

Συνεχίζοντας, η εκπρόσωπος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ συνεχίζει να εκφράζει την αλληλεγγύη της με τη Δανία και τη Γροιλανδία, σημειώνοντας πως «η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και τυχόν αλλαγές στο καταστατικό εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των Γροιλανδών και των Δανών».

Επιπλέον, η εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνιο, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η ΕΕ χρειάζεται τις ΗΠΑ ώστε να ελέγξει τη Γροιλανδία, όπως δήλωσε ο Ντ. Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο «απολύτως δεν ισχύει».