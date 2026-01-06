Περίπου 50.000 νοικοκυριά και 2.000 επιχειρήσεις στο Βερολίνο έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ζεστό νερό και Διαδίκτυο από το Σάββατο. Η αιτία της διακοπής είναι εμπρησμός σε γέφυρα ηλεκτροδότησης, πίσω από τον οποίο βρίσκεται η εξτρεμιστική οργάνωση Vulkangruppe.

Η βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχει προκαλέσει σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα των πολιτών, καθώς εκτός από τα σπίτια, χωρίς ρεύμα και ζεστό νερό παραμένουν και νοσοκομεία, γηροκομεία και άλλες κρίσιμες υποδομές. Παρά τις προσπάθειες αποκατάστασης, η πλήρης επιστροφή στην κανονικότητα στο νοτιοδυτικό Βερολίνο και άλλες περιοχές αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Πέμπτη.

Οι γερμανικές αρχές έχουν συνδέσει τον εμπρησμό με την εξτρεμιστική οργάνωση Vulkangruppe, η οποία στο παρελθόν είχε αναλάβει ευθύνη για αντίστοιχες επιθέσεις, όπως η επίθεση στο εργοστάσιο της Tesla. Ο αν. κυβερνητικός εκπρόσωπος Σεμπάστιαν Χίλε καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την σοβαρό έγκλημα και υπογραμμίζοντας ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Η διακοπή ρεύματος έρχεται σε μία περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για τους κατοίκους του Βερολίνου, καθώς οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το μηδέν. Η επιβολή του μπλακάουτ καθιστά ακόμα πιο δύσκολες τις συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς.

