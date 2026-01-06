Σε 30 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 53χρονος Σύρος Χάλεντ αλ Νατζάρ για τη δολοφονία της κόρης του, Ράιαν, σε ένα έγκλημα «τιμής» που συγκλόνισε την Ολλανδία. Ο πατέρας, που παραμένει φυγόδικος, φέρεται να έδεσε και έπνιξε την 18χρονη, ενώ και οι δύο γιοι του καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια φυλάκιση για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα.

Η υπόθεση της δολοφονίας της 18χρονης Ράιαν από τον πατέρα της, Χάλεντ αλ Νατζάρ, συγκλόνισε την Ολλανδία. Η νεαρή γυναίκα είχε υιοθετήσει έναν πιο δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος θεωρήθηκε «ντροπιαστικός» από την οικογένειά της. Το γεγονός ότι αρνιόταν να φορά μαντίλα και ήταν ενεργή στα κοινωνικά δίκτυα, σύμφωνα με τις αρχές, αποτέλεσε την αφορμή για το έγκλημα.

Ο ρόλος των γιων και η αντίδραση της οικογένειας

Οι δύο γιοι του Χάλεντ αλ Νατζάρ, Μοχάμεντ και Μουχανάντ, κρίθηκαν ένοχοι για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα και καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια φυλάκιση.

Παρά τις δηλώσεις του Μουχανάντ ότι θα προσπαθήσει να «καθαρίσει το όνομά του», το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γιοι συμμετείχαν ενεργά στη μεταφορά της Ράιαν στο σημείο της δολοφονίας, γνωρίζοντας τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

Το TikTok και ο δυτικός τρόπος ζωής ως αιτίες του εγκλήματος

Η οικογένεια θεώρησε ότι ο τρόπος ζωής της Ράιαν ήταν καταστροφικός για την τιμή της και την υπόληψή τους. Ένα ζωντανό βίντεο στο TikTok, στο οποίο η νεαρή γυναίκα εμφανιζόταν χωρίς μαντίλα και με μακιγιάζ, φέρεται να ήταν το καθοριστικό γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της οικογένειας.

Η Ράιαν είχε ήδη υποστεί έλεγχο και εκφοβισμό από τα μέλη της οικογένειάς της, κάτι που οδήγησε στην τραγική της κατάληξη.

Η σκληρότητα του εγκλήματος και η αντίδραση των αρχών

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη λόγω της σκληρότητας της πράξης, καθώς η Ράιαν βρέθηκε δεμένη και φιμωμένη μετά την εξαφάνισή της.

Οι αρχές εντόπισαν στοιχεία DNA του πατέρα κάτω από τα νύχια της, ένδειξη ότι η Ράιαν προσπαθούσε να αμυνθεί.

Ο εισαγγελέας τόνισε την ψυχραιμία που έπρεπε να δείξει η 18χρονη μπροστά στην απειλή του θανάτου και την απομόνωσή της στη διάρκεια του εγκλήματος.

