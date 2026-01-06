Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για την ανοικοδόμηση των ενεργειακών υποδομών της Βενεζουέλας άφησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Ουάσινγκτον αποκαλύπτει νέες λεπτομέρειες για τη στρατιωτική επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, γεγονός που έχει πυροδοτήσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα μπορούσε να προσφέρει επιδοτήσεις σε πετρελαϊκές εταιρείες, προκειμένου να ανοικοδομήσουν και να επαναφέρουν σε πλήρη λειτουργία τις πεπαλαιωμένες ενεργειακές υποδομές της Βενεζουέλας. Όπως είπε, η επανεκκίνηση της παραγωγής θα μπορούσε να επιτευχθεί σε λιγότερο από 18 μήνες.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε λιγότερο χρόνο, αλλά θα χρειαστούν πολλά χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ένα τεράστιο ποσό θα πρέπει να δαπανηθεί και οι πετρελαϊκές εταιρείες θα το επενδύσουν, για να αποζημιωθούν στη συνέχεια είτε από το αμερικανικό κράτος είτε μέσω μελλοντικών εσόδων».

Ο Τραμπ απέφυγε να προσδιορίσει το συνολικό κόστος της αναβάθμισης των υποδομών, ωστόσο υπογράμμισε ότι «θα δαπανηθούν πολύ μεγάλα ποσά από τις εταιρείες», σημειώνοντας πως «θα τα πάνε πολύ καλά». «Και η χώρα θα τα πάει καλά», πρόσθεσε.

Το κατά πόσο η αμερικανική κυβέρνηση θα αποζημιώσει άμεσα τις πετρελαϊκές για τις επενδύσεις τους ή αν θα θεωρηθεί ότι η αποπληρωμή θα γίνει μέσω των μελλοντικών εσόδων, αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τις αποφάσεις των εταιρειών. Πάντως, παρά την αισιοδοξία του Τραμπ, ο πετρελαϊκός κλάδος εμφανίζεται επιφυλακτικός, λόγω του ιστορικού κρατικών απαλλοτριώσεων στη Βενεζουέλα, των συνεχιζόμενων αμερικανικών κυρώσεων και της νέας πολιτικής αστάθειας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι η αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας «θα συμβάλει στη μείωση των τιμών του πετρελαίου». Όπως σημείωσε, «μια Βενεζουέλα που παράγει πετρέλαιο είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κρατά χαμηλά τις τιμές». Σύμφωνα με τα στοιχεία της AAA, η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε τη Δευτέρα στα 2,81 δολάρια το γαλόνι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2021.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε ότι σχεδόν 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί συμμετείχαν στην έφοδο στο Καράκας τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο. Όπως δήλωσε, στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

«Σχεδόν 200 σπουδαίοι Αμερικανοί πήγαν στο κέντρο του Καράκας και συνέλαβαν έναν καταζητούμενο από την αμερικανική δικαιοσύνη», είπε σε ομιλία του στη Βιρτζίνια, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν απώλειες μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων.

Σύμφωνα πάντως με ανακοίνωση της Κούβας, κατά τη διάρκεια της αμερικανικής επίθεσης σκοτώθηκαν 32 μέλη των κουβανικών υπηρεσιών ασφαλείας, γεγονός που εντείνει περαιτέρω την ένταση και τις διεθνείς αντιδράσεις για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

