Μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, χωρίς να γίνεται άμεση ονομαστική αναφορά, στέλνουν επτά Ευρωπαίοι ηγέτες μέσω κοινού ανακοινωθέντος.

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», επισημαίνεται στο κοινό ανακοινωθέν για τη Γροιλανδία που εξέδωσαν σήμερα οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πολωνίας και της Δανίας, ανακοίνωσε το πρωθυπουργικό γραφείο της Δανίας.

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δανία και τη Γροιλανδία τονίζεται.

«Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα· το Βασίλειο της Δανίας, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, είναι μέλος του ΝΑΤΟ».

«Η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει βασική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι κρίσιμη για τη διεθνή και τη διατλαντική ασφάλεια».

«Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συνεργασία με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών» τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν των Ευρωπαίων ηγετών.

«Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία για μια κατάσταση εθνικής ασφάλειας», διεμήνυσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή. «Είναι τόσο στρατηγικής σημασίας. Αυτή τη στιγμή, η Γροιλανδία καλύπτεται παντού από ρωσικά και κινεζικά πλοία».

Το κοινό ανακοινωθέν δεν αναφέρεται μεν ευθέως στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δίνει έμφαση στη σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Αυτές είναι παγκόσμιες αρχές και δεν θα σταματήσουμε να τις υπερασπιζόμαστε» επισημαίνεται ακόμη.

Η επίθεση του Τραμπ στη Βενεζουέλα φέρνει την ΕΕ σε δίλημμα για τη Γροιλανδία

Η χλιαρή αντίδραση της ΕΕ στην επιχείρηση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υπογραμμίζει πόσο δύσκολο είναι για τις Βρυξέλλες να λάβουν μια σθεναρή θέση στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει τη Γροιλανδία υπογραμμίζει στο μεταξύ σε ανάλυσή του το Politico.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχείρησε τη Δευτέρα να κάνει μια διάκριση μεταξύ της απαγωγής του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ και της ανανεωμένης ρητορικής του Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Αρκτικής περιοχής, αλλά δεν μπόρεσε να πει πώς σχεδίαζε να αποτρέψει τον Αμερικανό από μια τέτοια κίνηση.



«Θα θυμάστε ότι η Γροιλανδία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ και καλύπτεται επίσης από τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Και αυτή είναι μια μεγάλη, μεγάλη διαφορά», δήλωσε η επικεφαλής εκπρόσωπος της Επιτροπής Πάολα Πίνιο. «Επομένως, υποστηρίζουμε πλήρως τη Γροιλανδία και σε καμία περίπτωση δεν βλέπουμε πιθανή σύγκριση με αυτό που συνέβη [στη Βενεζουέλα]».



Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς Φρέντερικ Νίλσεν υποβάθμισε επίσης τη σύγκριση με τη Βενεζουέλα, τονίζοντας στους δημοσιογράφους ότι η χώρα του είναι δημοκρατική όπως ήταν εδώ και πολλά χρόνια.

skai.gr