Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας υπογραμμίζουν ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τη στήριξη του Κιέβου σε περίπτωση μελλοντικής ένοπλης επίθεσης από τη Ρωσία, σύμφωνα με σχέδιο δήλωσης που καταρτίστηκε ενόψει της συνόδου κορυφής στο Παρίσι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε το απόγευμα της Τρίτης πάνω από 25 διεθνείς ηγέτες, μεταξύ τους τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθυμών, των συμμάχων της Ουκρανίας.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, λαμβάνουν και αυτοί μέρος.

Οι δεσμεύσεις για την Ουκρανία «μπορεί να περιλαμβάνουν τη χρήση στρατιωτικών δυνατοτήτων, πληροφοριών και υλικοτεχνικής υποστήριξης, διπλωματικών πρωτοβουλιών, καθώς και την υιοθέτηση πρόσθετων κυρώσεων», αναφέρει στο σχέδιο που είδε το Reuters.

Σκοπός της συνάντησης είναι να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι συνεισφορές στις μελλοντικές εγγυήσεις ασφάλειας, προκειμένου να καθησυχαστεί το Κίεβο σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία.

Το σχέδιο κειμένου υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας, παρόλο που η Μόσχα δεν έχει δώσει κανένα δημόσιο σημάδι ότι θα αποδεχτεί τέτοιες ρυθμίσεις.

Μέχρι πρόσφατα, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής εστιάζονταν στις δεσμεύσεις για στρατιωτική βοήθεια προς τις δυνάμεις της Ουκρανίας και στις πιθανές συνεισφορές σε μια διεθνή δύναμη διαβεβαίωσης. Διπλωμάτες αναφέρουν ότι η προσοχή μετατοπίζεται πλέον σε νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις για την παροχή βοήθειας στο Κίεβο σε περίπτωση νέας επίθεσης από τη Μόσχα.

Το Κίεβο έχει από καιρό δηλώσει ότι δεν μπορεί να είναι ασφαλές χωρίς εγγυήσεις συγκρίσιμες με τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ (το γνωστό Άρθρο 5), προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να επιτεθεί ξανά. Η Μόσχα επιθυμεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να αποκλείει την Ουκρανία από στρατιωτικές συμμαχίες.

