Η Γροιλανδία και η Δανία ζήτησαν τη διεξαγωγή άμεσης συνάντησης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προκειμένου να συζητηθούν οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πρόθεσή του να προσαρτήσει το αρκτικό νησί, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας.

«Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν σημαντικές δηλώσεις των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία», έγραψε στο Facebook η Βίβιαν Μότζφελντ.

«Δεν έχει καταστεί δυνατό έως σήμερα για τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συναντηθεί με την κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και η κυβέρνηση της Δανίας ζήτησαν, καθόλη τη διάρκεια του 2025, μια συνάντηση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών», πρόσθεσε.

