Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα «παραδώσει» έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε, ο ίδιος θα ελέγξει προσωπικά τα έσοδα από την «πώληση» των ποσοτήτων αυτών.

«Έχω την ικανοποίηση να ανακοινώσω ότι οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας θα παραδώσουν στις ΗΠΑ από 30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υψηλής ποιότητας που υφίσταται κυρώσεις», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Το πετρέλαιο αυτό θα πωληθεί σε τιμές της αγοράς και τα χρήματα θα ελεγχθούν από εμένα, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, για να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν για να ωφελήσουν τον λαό της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ!», πρόσθεσε.

Ελάχιστες ημέρες από την επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και τη μεταγωγή του στις ΗΠΑ για να δικαστεί για εμπόριο ναρκωτικών, αξιωματούχοι από τη Βενεζουέλα και τις ΗΠΑ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με στόχο την εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Reuters, που επικαλείται στο αποκλειστικό του δημοσίευμα, πέντε πηγές με γνώση του θέματος επισημαίνει ότι τα διυλιστήρια των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικού μπορούν να επεξεργάζονται βαρύ αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) πριν η Ουάσιγκτον επιβάλει για πρώτη φορά ενεργειακές κυρώσεις.

Η Βενεζουέλα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν έχει καταφέρει να μεταφέρει στους αγοραστές λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας PDVSA έχει ήδη αναγκαστεί να μειώσει την παραγωγή λόγω του εμπάργκο, επειδή εξαντλείται ο αποθηκευτικός χώρος για το πετρέλαιο. Εάν η PDVSA δεν βρει τρόπο να εξάγει πετρέλαιο, θα πρέπει να μειώσει ακόμη περισσότερο την παραγωγή.

Μια συμφωνία για την πώληση αυτού του «εγκλωβισμένου» αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών θα το απομακρύνει από την Κίνα, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος αγοραστής της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία και ειδικά από το 2020 όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε εταιρείες που ασχολούνται με το εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές πώς η PDVSA, η οποία είναι υπό καθεστώς κυρώσεων, θα αποκτούσε έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου.

Ο Λευκός Οίκος, αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η PDVSA δεν προέβησαν σε σχόλιο.

protothema.gr