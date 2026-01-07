Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που πλήττει χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, καθώς χιόνι, πάγος και πολικές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν εκτεταμένο χάος.

Συγκεκριμένα, οι αρχές στην περιοχή Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα νωρίτερα, ενώ δύο ακόμη σκοτώθηκαν σε ατυχήματα στην περιοχή του Παρισιού.

Bison futé : 3 cm de neige sur les routes, trafic bloqués en Île de France.



Les trains: 40 cm de neige. Mouhahahaha.



pic.twitter.com/LwAoikJSxf January 3, 2024

Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σεράγεβο, μια γυναίκα πέθανε χθες, όταν ένα κλαδί δέντρου καλυμμένο με χιόνι έπεσε στο κεφάλι της.

Biarritz, midi, 0°. De la neige, du verglas dans le Béarn et les Landes, des pluies verglassantes partout hors littoral, des accidents (3 mortels et plus de 50 blessés 🙏). En fait, la pluie et le vent glacial, c'est bien aussi ! pic.twitter.com/tKRAbDzLDP January 6, 2026

Το Παρίσι ξύπνησε σήμερα με ένα στρώμα χιονιού στις στέγες και τα μνημεία, καθώς η έντονη χιονόπτωση ανάγκασε το κλείσιμο έξι αεροδρομίων στη βόρεια και δυτική Γαλλία.

❄ La neige tombe en abondance ce lundi sur l'ouest de la France et la région parisienne, provoquant d'importantes perturbations. Plus de 1.300 km de bouchons sont enregistrés à travers le pays, avec un niveau record en Île-de-France. pic.twitter.com/TRaZ5yYK40 January 5, 2026

Χάος στην Ολλανδία σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργαζόταν για τον καθαρισμό των διαδρόμων και την απόψυξη των αεροπλάνων.

Winter wonderland at Schiphol. This is how we clear snow from the runways, platforms and gates and de-ice planes ❄️ pic.twitter.com/0MF11KUpdY — Amsterdam Airport Schiphol (@Schiphol) January 5, 2025

Οι επιβάτες τρένων στη χώρα αντιμετώπισαν χάος μετά την αναστολή των εσωτερικών υπηρεσιών νωρίς την Τρίτη λόγω διακοπής της πληροφορικής, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε από τον καιρό.

Ámsterdam está sufriendo más que ningún otro aeropuerto las consecuencias del temporal de nieve, con más de 400 vuelos cancelados solo el día de hoy. En total, los últimos días el aeropuerto ha tenido que cancelar más de 2.600 vuelos a pesar del gran despliegue de máquinas… pic.twitter.com/Y0CW7IN1r9 — On The Wings of Aviation (@OnAviation) January 6, 2026

Vier centimeter sneeuw, code oranje. Letterlijk snowflakes dus. pic.twitter.com/5VhL1ptndZ — Langharige des Vaderlands (@FerryGardenier) January 6, 2026

❄️Zandvoort is another circuit that is currently completely covered in snow pic.twitter.com/TiNIwOXPZj — Holiness (@F1BigData) January 6, 2026

Στους -10 η θερμοκρασία στη νότια και ανατολική Γερμανία

Θερμοκρασίες κατάψυξης έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10°C (14°F) στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Γερμανοί μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει καταιγίδα στη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά.

A so-called ‘winter idyll’ in Germany: Berlin’s streets are blanketed in ice, severely hindering traffic and pedestrian movement. pic.twitter.com/p4aatDe6Q4 — Jack Straw (@JackStr42679640) January 1, 2026

Όλα παγωμένα και σε Βρετανία και Ιταλία

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διαταράσσει τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μεταφορές και να αναγκάζει το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έπεσαν κάτω από το μηδέν, ενώ την Τρίτη αναμένονται χιονοπτώσεις στις περιοχές μεσαίου έως χαμηλού υψομέτρου της Εμίλια-Ρομάνια, του Μάρκε και της Τοσκάνης.

Hi folks & I was due to go out this evening but cancelled; “circumstances, dear boy.”🤨



We had two inches of snow this morning, but since our school boarders are in situ for tomorrow it makes no difference.😁



Some parts of the country have received a fair dusting though. ⛄️ pic.twitter.com/lGI3faZHAf — Mr Pål Christiansen (@TheNorskaPaul) January 6, 2026

Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις. Η αδιάκοπη βροχή στη Ρώμη έχει φούσκωσε τις όχθες του ποταμού Τίβερη, επιβραδύνοντας την ευλογία των Θεοφανείων του Πάπα Λέοντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο εν μέρει γεμάτη, καθώς μερικές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάτω από ομπρέλες.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, εξέδωσε διάταγμα για την Τρίτη που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώσεις δέντρων και πλημμύρες. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην ιταλική πρωτεύουσα – το ένα στη Via dei Fori Imperiali, κοντά στο Κολοσσαίο, και το άλλο στη Via Appia Nuova.

The insane amount of snow fallen on the western Italian Alps in the last two days, visualized.pic.twitter.com/zIIYvCHFS2 — Massimo (@Rainmaker1973) December 26, 2025

Προβλήματα και στα Βαλκάνια

Σφοδρές χιονοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις έχουν σαρώσει τις χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών και προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς και προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Στη Σερβία, ορισμένες τοπικές αρχές στα δυτικά της χώρας εισήγαγαν έκτακτα μέτρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας παράλληλα τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί θα ξεκινήσουν προς χιονοδρομικά κέντρα ή αλλού για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα την Τετάρτη και το ερχόμενο Σαββατοκύριακo.

Ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένη θάλασσα πλήττουν τις ακτές της Αδριατικής στην Κροατία και το Μαυροβούνιο.

protothema.gr