Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας που πλήττει χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης, καθώς χιόνι, πάγος και πολικές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν εκτεταμένο χάος.
Συγκεκριμένα, οι αρχές στην περιοχή Λαντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία ατυχήματα νωρίτερα, ενώ δύο ακόμη σκοτώθηκαν σε ατυχήματα στην περιοχή του Παρισιού.
Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σεράγεβο, μια γυναίκα πέθανε χθες, όταν ένα κλαδί δέντρου καλυμμένο με χιόνι έπεσε στο κεφάλι της.
Το Παρίσι ξύπνησε σήμερα με ένα στρώμα χιονιού στις στέγες και τα μνημεία, καθώς η έντονη χιονόπτωση ανάγκασε το κλείσιμο έξι αεροδρομίων στη βόρεια και δυτική Γαλλία.
Χάος στην Ολλανδία σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και αεροδρόμια
Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργαζόταν για τον καθαρισμό των διαδρόμων και την απόψυξη των αεροπλάνων.
Οι επιβάτες τρένων στη χώρα αντιμετώπισαν χάος μετά την αναστολή των εσωτερικών υπηρεσιών νωρίς την Τρίτη λόγω διακοπής της πληροφορικής, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκλήθηκε από τον καιρό.
Στους -10 η θερμοκρασία στη νότια και ανατολική Γερμανία
Θερμοκρασίες κατάψυξης έχουν πλήξει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10°C (14°F) στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Γερμανοί μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει καταιγίδα στη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στα βόρεια και ανατολικά.
Όλα παγωμένα και σε Βρετανία και Ιταλία
Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5°C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διαταράσσει τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μεταφορές και να αναγκάζει το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.
Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έπεσαν κάτω από το μηδέν, ενώ την Τρίτη αναμένονται χιονοπτώσεις στις περιοχές μεσαίου έως χαμηλού υψομέτρου της Εμίλια-Ρομάνια, του Μάρκε και της Τοσκάνης.
Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που προκαλούν έντονες βροχοπτώσεις. Η αδιάκοπη βροχή στη Ρώμη έχει φούσκωσε τις όχθες του ποταμού Τίβερη, επιβραδύνοντας την ευλογία των Θεοφανείων του Πάπα Λέοντα στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο εν μέρει γεμάτη, καθώς μερικές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κάτω από ομπρέλες.
Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, εξέδωσε διάταγμα για την Τρίτη που περιορίζει την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώσεις δέντρων και πλημμύρες. Δύο τεράστια πεύκα έχουν πέσει τις τελευταίες ημέρες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην ιταλική πρωτεύουσα – το ένα στη Via dei Fori Imperiali, κοντά στο Κολοσσαίο, και το άλλο στη Via Appia Nuova.
Προβλήματα και στα Βαλκάνια
Σφοδρές χιονοπτώσεις και έντονες βροχοπτώσεις έχουν σαρώσει τις χώρες των Βαλκανίων, προκαλώντας υπερχείλιση ποταμών και προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς και προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.
Στη Σερβία, ορισμένες τοπικές αρχές στα δυτικά της χώρας εισήγαγαν έκτακτα μέτρα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, προειδοποιώντας παράλληλα τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί θα ξεκινήσουν προς χιονοδρομικά κέντρα ή αλλού για τα Ορθόδοξα Χριστούγεννα την Τετάρτη και το ερχόμενο Σαββατοκύριακo.
Ισχυροί άνεμοι και φουρτουνιασμένη θάλασσα πλήττουν τις ακτές της Αδριατικής στην Κροατία και το Μαυροβούνιο.