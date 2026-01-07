Υπό αμερικανικό έλεγχο βρίσκονται δύο τάνκερ. Αρχικά κομάντος κατέλαβαν το πετρελαιοφόρο Marinera, το οποίο –σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο NBC– κατελήφθη μετά από επιχείρηση που ήρθε ως αποτέλεσμα προσπάθειας δύο εβδομάδων. Στη συνέχεια οι δυνάμεις των ΗΠΑ κατέλαβαν σε διεθνή ύδατα το δεξαμενόπλοιο «M/T Sophia», το οποίο βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το τάνκερ αποτελεί το τελευταίο –και πιο κρίσιμο– επεισόδιο στο μέτωπο της αμερικανικής εκστρατείας πίεσης γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές που συνδέονται με τη Βενεζουέλα. Φωτογραφίες σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης φέρεται να έδειχναν ελικόπτερα να πλησιάζουν το πλοίο. Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου.

MARINERA (9230880) just made a sudden southbound turn at 11:26 UTC at 60.9386, -16.37014. Decelerated from 9kn to 8kn speed. pic.twitter.com/dH8BnpF6r5 January 7, 2026

Νωρίτερα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι το πλοίο βρίσκεται σε διεθνή ύδατα και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές ναυτικό δίκαιο, σύμφωνα με τον ρωσικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RT. Το υπουργείο δήλωσε ότι το πλοίο φέρει ρωσική σημαία και κάλεσε τις δυτικές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ – να σεβαστούν το δικαίωμά του στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν να το συλλάβουν έπειτα από καταδίωξη για περισσότερο από δύο εβδομάδες στον Ατλαντικό, σε επιχείρηση όπου συμμετείχαν η Ακτοφυλακή και οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

❗️Several days ago, the United States wanted to seize a Venezuelan tanker.



They chased it unsuccessfully.



Then, the tanker renamed itself Marinera and changed its flag to Russian.



Now, Russian propaganda media report that the United States are seizing the tanker. pic.twitter.com/yPBkwjfwYi — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026

Το πλοίο –όπως αναφέρεται– είχε αρχικά την ονομασία Bella-1 και στη συνέχεια μετονομάστηκε σε Marinera, ενώ πλέον έφερε ρωσική σημαία.

Russia has dispatched a submarine and several warships to escort a shadow-fleet tanker that the United States attempted to seize off the coast of Venezuela and is now pursuing in the Atlantic, The Wall Street Journal reports.



The tanker Bella 1 spent more than two weeks trying… pic.twitter.com/7uPpm9OvOw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 7, 2026

Το Reuters σημειώνει ότι το τάνκερ είχε προηγουμένως διαφύγει του αμερικανικού «αποκλεισμού» δεξαμενοπλοίων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και είχε αποτρέψει προσπάθειες της αμερικανικής Ακτοφυλακής να επιβιβαστεί στο πλοίο.

🚨 BREAKING 🚨



U.S. special forces have reportedly launched an operation in the North Sea targeting a Venezuela linked oil tanker formerly known as “Bella 1.”



📸 Images released from the scene appear to show MH-6 “Little Bird” helicopters approaching the vessel aircraft… pic.twitter.com/KMoxnOlf90 — The American Commonwealth Party (@JoinACP) January 7, 2026

Η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω των γεωπολιτικών προεκτάσεων: Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ρωσικά στρατιωτικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν ξεκίνησε η επιχείρηση, μεταξύ αυτών και ρωσικό υποβρύχιο – στοιχείο που, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να ανεβάσει την ένταση στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας.

Σε μια χωριστή εξέλιξη, η αμερικανική Ακτοφυλακή αναχαίτισε επίσης στα λατινοαμερικανικά ύδατα ένα άλλο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, είπαν στο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι.

