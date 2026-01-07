Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναφέρθηκε την Τετάρτη στη συνεχιζόμενη συζήτηση για το αμερικανικό ενδιαφέρον στη Γροιλανδία, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον, αποφεύγοντας ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με ενδεχόμενα στρατιωτικά σενάρια.

Ο Αμερικανός υπουργός κλήθηκε να απαντήσει εάν η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι διατεθειμένη να αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης σε σχέση με τη Γροιλανδία. Ο ίδιος απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, δηλώνοντας ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για μια τέτοια συζήτηση.

«Δεν είμαι εδώ για να μιλήσω για τη Δανία ή για στρατιωτική επέμβαση. Θα συναντηθώ μαζί τους την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Θα έχουμε τότε αυτές τις συζητήσεις. Προς το παρόν, δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε πάντως στο μακροχρόνιο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για μια νέα ιδέα. Όπως είπε, το ζήτημα είχε τεθεί και στο παρελθόν από τον Ντόναλντ Τραμπ, ήδη από την πρώτη του προεδρική θητεία.

«Το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας δεν είναι καινούργιο. Το είχε αναφέρει και στην πρώτη του θητεία, και δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει εξετάσει ή μελετήσει το πώς θα μπορούσε η χώρα μας να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Υπάρχει ενδιαφέρον», δήλωσε.

protothema.gr