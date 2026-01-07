Oμοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή, καθώς δεκάδες διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE), κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης για μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες από αμερικανικά ΜΜΕ, μια γυναίκα έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικού της ICE,

Η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, ανάφερε σε δήλωσή της:

«Σήμερα, οι αστυνομικοί της ICE στη Μινεάπολη διεξήγαγαν στοχευμένες επιχειρήσεις όταν οι ταραξίες άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς της ICE και μία από αυτές τις βίαιες ταραξίες έθεσε σε λειτουργία το όχημά της, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας σε μια προσπάθεια να τους σκοτώσει – μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας.

Ένας αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του στην επιβολή του νόμου και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε αμυνόμενος.

Η φερόμενη ως δράστρια χτυπήθηκε και είναι νεκρή. Οι τραυματίες αξιωματικοί της ICE αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Αυτή είναι η άμεση συνέπεια των συνεχών επιθέσεων και της δαιμονοποίησης των αξιωματικών μας από πολιτικούς-καταφύγια που τροφοδοτούν και ενθαρρύνουν τις αχαλίνωτες επιθέσεις στις αρχές επιβολής του νόμου. Αυτοί οι άνδρες και οι γυναίκες που απλώς επιβάλλουν τον νόμο αντιμετωπίζουν αύξηση 1.300% στις επιθέσεις εναντίον τους και αύξηση 8.000% στις απειλές θανάτου.

Πρόκειται για μια εξελισσόμενη κατάσταση και θα δώσουμε στο κοινό περισσότερες πληροφορίες μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Tricia McLaughlin (@TriciaOhio) January 7, 2026

BREAKING: Reports coming in from Minneapolis: A shooting occurred this morning near East 34th Street and Portland Avenue involving federal law enforcement. Heavy presence of ICE and Border Patrol agents on scene, including CBP Commander Gregory Bovino.



Witnesses say shots were… pic.twitter.com/GJsI4KQAoQ January 7, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο, υπήρξαν επεισόδια μεταξύ των μελών της Υπηρεσίας και διαμαρτυρόμενων, με τους ένστολους να κάνουν χρήση σπρέι πιπεριού για να τους απωθήσουν.

«Παρακαλώ αποφύγετε αυτήν την περιοχή», προέτρεψαν οι δημοτικοί αξιωματούχοι της Μινεάπολης, χωρίς να διευκρινίζουν ποιοι εμπλέκονταν, σε σχετική ανάρτηση στο Χ.

BREAKING: Tear Gas and Pepper Spray RELEASED at Protesters on ICE involved shooting scene in Minnesota, as protesters Throw snowballs and block cars pic.twitter.com/A5oycxVzOo — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) January 7, 2026

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω της μεγαλύτερης κλίμακας ανάπτυξης πρακτόρων επιβολής της μετανάστευσης στην πρωτεύουσα της πολιτείας της Μινεσότα από την έναρξη της δεύτερης κυβέρνησης Τραμπ.

Αμφισβητεί τους ισχυρισμούς της ICE ο δήμαρχος Φρέϊ

Μια 37χρονη γυναίκα σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών από αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι.

Παράλληλα, δήλωσε ότι «φοβάται» τέτοιου είδους ενέργειες από τους αξιωματικούς της ICE στην πόλη. «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν χάος στους δρόμους μας», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος Φρέι κατηγόρησε τις ομοσπονδιακές αρχές ότι «προσπαθούν να παρουσιάσουν το περιστατικό ως ενέργεια αυτοάμυνας».

Αμφισβήτησε αυτόν τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι έχει δει ο ίδιος βίντεο του περιστατικού. «Ήταν ένας πράκτορας που έκανε απερίσκεπτη χρήση εξουσίας που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο κάποιου», δήλωσε.

Ο δήμαρχος είπε ότι έχει ένα μήνυμα για την επιβολή της μετανάστευσης και, χρησιμοποιώντας μια βρισιά, λέει στους αστυνομικούς να φύγουν από την πόλη.

Επιπλέον, ανάφερε ότι οι αστυνομικοί που εισβάλλουν στην πόλη έχουν δημιουργήσει χάος και είναι «σε εσάς» ευθύνη να αποτρέψετε «περαιτέρω απώλειες ζωών».

«Το ότι τους είχαμε εκεί προκαλούσε μόνο περισσότερο χάος», είπε για την ICE. «Το ότι τους είχαμε εκεί έκανε μόνο μια δύσκολη κατάσταση ακόμη πιο προβληματική».

Ο Φρέι δήλωσε ότι η πόλη θα πρέπει να ανταποκριθεί με την «καλύτερη εκδοχή του εαυτού της» και ζητά από τους ανθρώπους «να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

«Μπορούμε να τους δείξουμε το είδος του θάρρους, της γενναιότητας, της αγάπης και της συμπόνιας», λέει, που είναι εμβληματικό για τη Μινεάπολη και την Αμερική.

«Είμαστε καλύτεροι από μια ομάδα πρακτόρων της ICE που αναπτύσσονται σε πόλεις σε όλη τη χώρα και διαλύουν οικογένειες και κοινότητες», λέει, καλώντας τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν το «μίσος» με «αγάπη».

Ο δήμαρχος κάλεσε τους κατοίκους της Μινεάπολης να επιδείξουν ειρηνική στάση και ενότητα απέναντι στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

«Δεν θα ενδώσουμε στο δόλωμα», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αναπτυγμένες δυνάμεις του Τραμπ επιδιώκουν μόνο να «δημιουργήσουν περισσότερο χάος και περισσότερη απελπισία».

«Ας τους δείξουμε ενότητα», είπε.

Αρχηγός Αστυνομίας: Έπεσαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι οι τοπικές αρχές επιβολής του νόμου έλαβαν κλήση για ένα θανατηφόρο περιστατικό με αστυνομική δύναμη και ανταποκρίθηκαν για να βρουν μια γυναίκα που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι και τράκαρε το όχημά της.

Ο Ο’Χάρα είπε ότι η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ακόμη, ανάφερε ότι η γυναίκα βρισκόταν στο όχημά της και έκλεινε τον δρόμο στην Λεωφόρο Πόρτλαντ. Στη συνέχεια, την πλησίασε πεζή ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός επιβολής του νόμου, «και άρχισε να φεύγει με το αυτοκίνητο».

Τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί έπεσαν, ανάφερε, και το αυτοκίνητο έπεσε στην άκρη του δρόμου.

Η έρευνα του τόπου της δολοφονίας έχει ανατεθεί έκτοτε στο FBI και στο Γραφείο Ποινικής Σύλληψης της Μινεσότα, πρόσθεσε.

Κρίστι Νόεμ: Η γυναίκα προσπάθησε να τους «εμβολίσει»

Λίγο πριν από τη συνέντευξη Τύπου στη Μινεάπολη, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Κρίστι Νόεμ, έκανε δηλώσεις κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Η Νόεμ δήλωσε ότι οι πράκτορες της ICE πραγματοποιούσαν μια επιχείρηση «επιβολής του νόμου» στην πόλη όταν τα οχήματά τους κόλλησαν στο χιόνι.

«Προσπαθούσαν να σπρώξουν το όχημά τους και μια γυναίκα τους επιτέθηκε», είπε, προσθέτοντας ότι η γυναίκα φέρεται να «επιχείρησε να τους πατήσει» με το όχημά της.

Ο αξιωματικός της ICE «πυροβόλησε αμυνόμενος για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του», λέει.

Οι ενέργειες της γυναίκας συνιστούν «εγχώρια τρομοκρατία», τόνισε η Νόεμ, και επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να προστατεύει τους αξιωματικούς της ICE. Τις τελευταίες δύο ημέρες, έχει αναπτύξει πάνω από 2.000 ακόμη πράκτορες στην πόλη, προσθέτει.

