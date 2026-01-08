Πολλά είναι τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει τις τελευτές ημέρες οι έντονες βροχοπτώσεις στην Αλβανία και στο Κόσοβο, με πολλές περιοχές να βυθίζονται κάτω από μεγάλους όγκους νερού.

Στην Αλβανία τα περισσότερα προβλήματα καταγράφονται σε Δυρράχιο και Αργυρόκαστρο, Σκόδρα, Λέζα, Φιέρι, Μπεράτ και Αργυρόκαστρο, ενώ σε άλλες πόλεις η κατάσταση βρίσκεται υπό παρακολούθηση.

Στη νότια Αλβανία, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν διαταράξει την κυκλοφορία στο Αργυρόκαστρο, αποκλείοντας τους δρόμους Αργυρόκαστρο–Κακαβιά και Αργυρόκαστρο–Βαλάρα. Περίπου 70 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές, ενώ μπάζα και λάσπη κάλυψαν μεγάλες περιοχές της πόλης, με αποτέλεσμα την αναστολή των σχολείων.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και αποκλεισμούς δρόμων σε Κορυτσά, Πόγραδετς, Σκόδρα, Κούκεσι, Ελμπασάν, Λούσνια και Αυλώνα (το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της Αλβανίας, μετά το Δυρράχιο).

Οι ποταμοί υπερχείλισαν, κατολισθήσεις εμπόδισαν εθνικούς δρόμους και αρκετά χωριά απομονώθηκαν προσωρινά.

Οι αρχές ανέφεραν εκκενώσεις σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής κοντά στον ποταμό Αώο, όπου τα επίπεδα νερού παραμένουν υψηλά και οι πλημμύρες έχουν επηρεάσει αγορές και σπίτια.

Σε ορισμένες περιοχές του Ελμπασάν και στο βορρά, η βροχή έδωσε τη θέση της σε χιονοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν δυσκολίες στη μετακίνηση σε πολλούς δρόμους.

Στην Αυλώνα, η στάθμη του ποταμού Βιόσα στο Νοβοσέλε έχει ξεπεράσει τα 8 μέτρα ενώ 13 οικογένειες έχουν απομακρυνθεί κοντά στη γέφυρα Μιφολ και στο Νοβοσέλε.

Στη Σκόδρα, η στάθμη του νερού στο χωριό Ομπότ έχει ανέβει, 60 εκατοστά νερού στον κεντρικό δρόμο ενώ η κυκλοφορία για τα οχήματα έχει απαγορευθεί. Την ίδια στιγμή δεκάδες γεωργικές εκτάσεις καθώς και 15 σπίτια έχουν πλημμυρήσει.

Στην Λέζα, περίπου 3.000 εκτάρια γεωργικής γης και περίπου 100 σπίτια έχουν πλημμυρίσει, κυρίως στις διοικητικές ενότητες Dajç, Babullojë, Balldren και Shënkoll.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν κατολισθήσεις στα χωριά Torovicë και Tresh, και βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επισκευή της ρωγμής στο ανάχωμα του ποταμού Droje, στο χωριό Dukagjin.

Στο Δυρράχιο, μία από τις πιο πληγείσες περιοχές, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την απομάκρυνση του νερού από περίπου 800 σπίτια και κτίρια. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Αλβανίας, 250 άτομα έχουν βρει καταφύγιο στο FA Rest House στο Δυρράχιο και 55 άτομα στο Kovalishenca του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι ποταμοί Erzen και Ishëm, καθώς και το κανάλι Tone, έχουν φτάσει στα μέγιστα επίπεδα. Ορισμένοι δρόμοι της πόλης παραμένουν κλειστοί λόγω των υψηλών επιπέδων των υδάτων.

Στην Κρκούγια, ως αποτέλεσμα του σπασίματος του αναχώματος του ποταμού Droje, υπάρχουν πλημμύρες σε δύο χωριά το Dukagjin i Ri και Miliska. Στο χωριό Miliska, το νερό έχει εισχωρήσει σε σπίτια, επηρεάζοντας 50 οικογένειες.

Στο Σιτζάκ, το νερό έχει εισχωρήσει σε 15 σπίτια. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληματική στις διοικητικές ενότητες Xhafzotaj, Maminas και Gjepalaj.

Στο Αργυρόκαστρο, ως αποτέλεσμα των ισχυρών βροχοπτώσεων, έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις στον δρόμο Τεπελίνι-Αργυρόκαστρο, όπου η κυκλοφορία είναι περιορισμένη. Γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε ορισμένες ορεινές περιοχές, ενώ ο ποταμός Vjosa έχει υψηλή στάθμη στο Memaliaj και το Përmet.

Στην Κορυτσά , αρκετοί δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι ενώ έχουν αναφερθεί κατολισθήσεις και στο Πογκράντετς και στο Πρένιας. Περίπου 95 εκτάρια γεωργικής γης έχουν πλημμυρίσει στο Μπεράτι. Έχει παρατηρηθεί άνοδος της στάθμης του ποταμού Osum. Την ίδια ώρα και στην πόλη Φιέρι 27 σπίτια έχουν πλημμυρήσει.

Πλημμύρες και στο Κόσοβο

Έντονες είναι οι βροχοπτώσεις και στο Κόσοβο όπου δεκάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους για δεύτερη ημέρα εξαιτίας των πλημμυρών σε δεκάδες δήμους. Σε βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera βλέπουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να απομακρύνουν πολίτες από πλημμυρισμένα σπίτια.

Οι περιοχές Fushë Kosova, Drenas, Malisheva, Rahovec, Klina, Mitrovica, Vushtrria, Skenderaj, Gjakova, Suhareka και Juniku έχουν πληγεί από πλημμύρες ως αποτέλεσμα των αδιάκοπων βροχοπτώσεων που ξεκίνησαν το βράδυ της Δευτέρας.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ανακοίνωσε ότι υπήρξαν πλημμύρες σε αυλές, υπόγεια και ορισμένους δρόμους. Στην Γιάκοβα, τη Ντρένας και τη Μαλισέβα, οικογένειες εκκενώθηκαν επίσης λόγω του κινδύνου στον οποίο βρισκόταν. Εν τω μεταξύ, καθώς οι ποταμοί ξεχείλισαν, η Μαλισέβα και η Γιούνικ κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, η έναρξη των σχολείων αναβλήθηκε για τις 12 Ιανουαρίου λόγω της κατάστασης που προκάλεσαν οι πλημμύρες.

protothema.gr