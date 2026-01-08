Άγριο περιστατικό σημειώθηκε σε κατάστημα KFC στη Νεβάδα, όταν ένας πελάτης επιτέθηκε και μαχαίρωσε πολλές φορές έναν εργαζόμενο, επειδή… νευρίασε με τη σάλτσα που του έδωσαν.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της New York Post, όλα έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου στο Λας Βέγκας, όταν ο 32χρονος Τζέραλντ Κάρτερ, κατά την παραλαβή της παραγγελίας του, ενοχλήθηκε με τη σάλτσα που περιείχε το φαγητό του.

Στη συνέχεια, προκλήθηκε έντονη διαφωνία με έναν υπάλληλο, ο οποίος, όπως αναφέρει ο Κάρτερ, τον προσέβαλε και τον έβρισε, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το κατάστημα.

Gravy dispute leads to stabbing at Las Vegas KFC pic.twitter.com/G3HY4bYPac — Breaking911 (@Breaking911) December 31, 2025

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Τζέραλντ επέστρεψε με τον 48χρονο θείο του, Τζέιμς, και οι δύο τους φέρεται να πήγαν πίσω από τον πάγκο. Σύμφωνα με βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο εξέτασαν οι αστυνομικές αρχές, ο Τζέραλντ μαχαιρώνει τον υπάλληλο πολλές φορές, ενώ ο θείος του φαίνεται να τον πνίγει για αρκετά δευτερόλεπτα.

Ο υπάλληλος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες, ενώ η τρέχουσα κατάστασή του δεν είναι σαφής.

Έπετα από έρευνα που έγινε, η αστυνομία εντόπισε ένα μεγάλο πτυσσόμενο μαχαίρι στην τσέπη του Τζέραλντ, ενώ συνέλαβε τους δύο δράστες για απόπειρα δολοφονίας.

KFC worker allegedly stabbed multiple times by customer angry over gravy https://t.co/khmQKbC6Xc pic.twitter.com/wQnm63daab — New York Post (@nypost) January 8, 2026

Αργότερα, ο Τζέραλντ παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι μάλωσε με τον υπάλληλο, αλλά υποστήριξε ότι το μαχαίρι του παρέμεινε στην τσέπη του.

Και οι δύο άνδρες παραμένουν στο Κέντρο Κράτησης του Clark County με την κατηγορία της επίθεσης με θανατηφόρο όπλο που προκάλεσε σοβαρό σωματικό τραυματισμό και της απόπειρας δολοφονίας με θανατηφόρο όπλο. Η εγγύηση του Τζέραλντ Κάρτερ ορίστηκε στα 100.000 δολάρια, ενώ του Τζέιμς Κάρτερ στα 10.000 δολάρια.

Σε περίπτωση αποφυλάκισης, θα πρέπει να φορούν ηλεκτρονικά βραχιολάκια παρακολούθησης.

