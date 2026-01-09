Περισσότεροι από 50 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου, ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κατά των κυβερνώντων, σύμφωνα με ανακοίνωση μη κυβερνητικής οργάνωσης.

«Τουλάχιστον 51 διαδηλωτές, εκ των οποίων 9 παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των 13 πρώτων ημερών του κινήματος αμφισβήτησης σε ολόκληρο το Ιράν», ανέφερε η ΜΚΟ Iran Human Rights, που εδρεύει στη Νορβηγία.

Ένας προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 45 νεκρούς.

Πάνω από 24 ώρες το μπλακάουτ στο διαδίκτυο

Στο μεταξύ, η «διακοπή του ίντερνετ σε εθνική κλίμακα», την οποία αποφάσισαν οι ιρανικές αρχές λόγω των διαδηλώσεων στο Ιράν διαρκεί ήδη 24 ώρες, ανέφερε σήμερα η ΜΚΟ που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια Netblocks.

«Συμπληρώθηκαν 24 ώρες που το Ιράν επέβαλε μια ολική διακοπή της λειτουργίας του διαδικτύου σε εθνική κλίμακα, με τη συνδεσιμότητα να έχει μειωθεί στο 1% του συνηθισμένου επιπέδου της», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Επείγουσα» έκκληση του γιου του πρώην σάχη στον Τραμπ να παρέμβει

Την ίδια ώρα, ο γιος του πρώην σάχη του Ιράν και πρόσωπο της εξόριστης αντιπολίτευσης ζήτησε σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει χωρίς καθυστέρηση στην Ισλαμική Δημοκρατία, όπου ένα κίνημα αμφισβήτησης κατά των κυβερνώντων διευρύνεται.

«Κύριε πρόεδρε, αυτή είναι μια επείγουσα και άμεση έκκληση με την οποία ζητώ την προσοχή σας, τη στήριξή σας και τη δράση σας», γράφει ο Ρεζά Παχλαβί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Να είστε έτοιμος να παρέμβετε για να βοηθήσετε τον ιρανικό λαό».

Ο Ρεζά Μπαχλαβί, που διαμένει κοντά στην Ουάσινγκτον, δεν διευκρίνισε τι είδους παρέμβαση αναμένει εκ μέρους του Αμερικανού προέδρου, όμως δικαιολόγησε το αίτημά του από την απόφαση των ιρανικών αρχών να διακόψουν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα και την καταστολή τους σε βάρος των διαδηλωτών.

«Κάλεσα τους πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να αγωνιστούν για την ελευθερία τους και να συνταράξουν με τον αριθμό τους τις δυνάμεις ασφαλείας. Αυτό έκαναν τη χθεσινή νύχτα», παρατήρησε ο ίδιος.

«Οι απειλές σας προς αυτό το εγκληματικό καθεστώς έχουν επίσης κρατήσει τα κακοποιά στοιχεία του καθεστώτος σε απόσταση. Όμως, ο χρόνος πιέζει. Οι πολίτες θα βγουν στους δρόμους εκ νέου σε μια ώρα. Σας ζητώ τη βοήθειά σας», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε χθες να «πλήξει πολύ δυνατά» το Ιράν εάν οι αρχές αντιδράσουν σκοτώνοντας διαδηλωτές.

Έπειτα από δύο εβδομάδες ενός κινήματος που αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, το κύμα αμφισβήτησης κερδίζει έδαφος και συνιστά μια σοβαρή πρόκληση στην Ισλαμική Δημοκρατία, που κυβερνά από το 1979.

protothema.gr