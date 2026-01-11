Μήνυμα από το κελί της αμερικανικής φυλακής όπου κρατείται, εν αναμονή της δίκης του, απέστειλε ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

«Είμαστε καλά. Είμαστε μαχητές», ήταν το μήνυμα του έκπτωτου προέδρου το οποίο μετέφερε ο γιος του Νικολάς Μαδούρο Γκέρα – ευρέως γνωστός ως «Νικολασίτο – σε στελέχη του κυβερνώντος κόμματος PSUV στο Καράκας. «Μην λυπάστε», είπε στους δικηγόρους του ο 63χρονος Μαδούρο, σύμφωνα με τον γιο του.

Το PSUV έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το μήνυμα που μετέφερε ο γιος του έκπτωτου προέδρου της Βενεζουέλας.

Hijo del presidente Maduro reveló que su padre envió un mensaje al pueblo venezolano: “no estén tristes que nosotros estamos bien, somos unos luchadores”.



Así lo dio a conocer el abogado de la pareja presidencial secuestrados en EEUU luego del vil ataque de EEUU hace una… pic.twitter.com/WdolBbrRMR — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) January 10, 2026

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες τέθηκαν υπό κράτηση από αμερικανούς κομάντος στο σπίτι τους στο Καράκας, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επίθεσης που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου. Μεταφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου στη Νέα Υόρκη, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας χαρακτηρίζεται «επικεφαλής διεφθαρμένης και παράνομης κυβέρνησης η οποία, εδώ και δεκαετίες, χρησιμοποιούσε την κρατική εξουσία για να προστατεύει και να προωθεί παράνομες ενέργειες, κυρίως τη διακίνηση ναρκωτικών. Αυτή η διακίνηση πλούτισε και εδραίωσε την κυριαρχία της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ», αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Του προσάπτεται ακόμη ότι συμμάχησε με «τρομοκρατικά» κινήματα ανταρτών και καρτέλ «για να παραδοθούν τόνοι κοκαΐνης στις ΗΠΑ».

Προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας ορκίστηκε η μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες.

