Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σήμερα την Κούβα ότι θα πρέπει να καταλήξει σε μία συμφωνία με τις ΗΠΑ, διαφορετικά η νησιωτική χώρα δεν θα λαμβάνει πλέον πετρέλαιο ή χρήματα από τη Βενεζουέλα.

«Δεν θα υπάρξει άλλο πετρέλαιο ή χρήματα που θα πηγαίνουν στην Κούβα – Μηδέν! Προτείνω ανεπιφύλακτα ότι θα κάνουν μία συμφωνία, πριν να είναι πολύ αργά», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, Truth ‌Social.

«Η Κούβα έζησε για αρκετά χρόνια από τις μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και χρημάτων που έρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

⚡️ BREAKING: CUBA WILL NO LONGER RECEIVE OIL OR MONEY FROM VENEZUELA



Donald Trump urged the Cuban authorities to strike a deal “before it’s too late.” pic.twitter.com/DBg0MbOdrf — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

Απειλούν την παγκόσμια ειρήνη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, απάντησε στις απειλές του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες να κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εγκληματική» συμπεριφορά που, όπως είπε, απειλεί την παγκόσμια ειρήνη, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς περί οικονομικών ανταλλαγμάτων και υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της Αβάνας να εισάγει καύσιμα από όποια χώρα επιθυμεί.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες, δήλωσε την Κυριακή, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ότι η χώρα του δεν έχει λάβει καμία αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που ενδεχομένως παρείχε σε οποιοδήποτε άλλο κράτος.

#Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país.



A diferencia de #EEUU, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros Estados.



Como todo… pic.twitter.com/BnifpEjyIg — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) January 11, 2026

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση»

Παράλληλα, τόνισε ότι η Κούβα έχει το δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από οποιαδήποτε χώρα είναι διατεθειμένη να τα εξάγει. Ιστορικά, η Κούβα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της αναγκών μέσω εισαγωγών από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

«Η Κούβα δεν λαμβάνει και δεν έχει λάβει ποτέ οικονομική ή υλική αποζημίωση για υπηρεσίες ασφαλείας που παρείχε σε οποιοδήποτε κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Αβάνα δεν διαθέτει κυβέρνηση που εμπλέκεται σε «μισθοφορικές πρακτικές, εκβιασμό ή στρατιωτικό εξαναγκασμό εις βάρος άλλων κρατών».

Ο Κουβανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι, όπως κάθε κυρίαρχο κράτος, η Κούβα έχει το απόλυτο δικαίωμα να εισάγει καύσιμα από αγορές που είναι διατεθειμένες να τα εξάγουν, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης εμπορικών σχέσεων, χωρίς παρεμβάσεις ή υποταγή σε μονομερή καταναγκαστικά μέτρα των ΗΠΑ.

«Το δίκαιο και η δικαιοσύνη είναι με το μέρος της Κούβας», σημείωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι επιδεικνύει «εγκληματική και ανεξέλεγκτη συμπεριφορά» η οποία –όπως είπε– απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια όχι μόνο της Κούβας και του δυτικού ημισφαιρίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου.

Οι σχέσεις Βενεζουέλας – Κούβας

Η Βενεζουέλα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Κούβας, ωστόσο μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο Τραμπ άσκησε πίεση στην μεταβατική πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες ώστε το βενεζουελανικό πετρέλαιο να αποστέλλεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης της Κούβας, ωστόσο οι εκτιμήσεις τους δεν παρέχουν σαφή στήριξη στην πρόβλεψη του Τραμπ ότι το καθεστώς στο νησί είναι «έτοιμο να καταρρεύσει», όπως μετέδωσε το Reuters το Σάββατο, επικαλούμενο τρία πρόσωπα που έχουν γνώση των εμπιστευτικών αξιολογήσεων.

Η άποψη της CIA είναι ότι βασικοί τομείς της κουβανικής οικονομίας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός, βρίσκονται υπό έντονη πίεση λόγω των συχνών διακοπών ρεύματος, των εμπορικών κυρώσεων και άλλων προβλημάτων.

Η πιθανή απώλεια των εισαγωγών πετρελαίου και άλλης στήριξης από τη Βενεζουέλα, η οποία επί δεκαετίες αποτελεί βασικό σύμμαχο, θα μπορούσε να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα στο καθεστώς που βρίσκεται στα ηνία της Κούβας από τότε που ο Φιντέλ Κάστρο ηγήθηκε της επανάστασης το 1959.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου του περασμένου έτους, η Βενεζουέλα έστελνε στο νησί κατά μέσο όρο 27.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, καλύπτοντας περίπου το 50% του πετρελαϊκού ελλείμματος της Κούβας, σύμφωνα με ναυτιλιακά δεδομένα και έγγραφα της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA.

protothema.gr / cnn.gr