Έντονο θόρυβο και αντιδράσεις προκάλεσε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία εμφανίζεται σε φωτογραφία με τον τίτλο «Acting President of Venezuela», δηλαδή «εν ενεργεία πρόεδρος της Βενεζουέλα». Ο ίδιος χρησιμοποιεί το επίσημο προεδρικό του πορτρέτο, χωρίς καμία συνοδευτική εξήγηση, ενισχύοντας τον συμβολισμό της κίνησης.

Η ανάρτηση στο Truth Social

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε τη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, χωρίς να τη συνοδεύει από επεξηγηματικό κείμενο ή επίσημη δήλωση. Στην εικόνα, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εμφανίζεται με τίτλο που παραπέμπει σε πολιτικό ρόλο στη Βενεζουέλα, γεγονός που προκάλεσε σύγχυση και ποικίλες ερμηνείες.

Η ανάρτηση έγινε λίγες ημέρες μετά τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, αλλά και σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ασκούν αυξημένη πίεση στο καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο.

Χωρίς επίσημη διευκρίνιση

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για το περιεχόμενο ή τον συμβολισμό της ανάρτησης, ούτε έχει υπάρξει ανακοίνωση που να συνδέει τη δημοσίευση με συγκεκριμένη πολιτική ή διπλωματική πρωτοβουλία των ΗΠΑ.

Παρατηρητές σημειώνουν ότι η κίνηση ενδέχεται να έχει καθαρά επικοινωνιακό ή συμβολικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της σκληρής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι σε κυβερνήσεις που θεωρεί εχθρικές προς τα αμερικανικά συμφέροντα.

Το πορτρέτο από το Smithsonian

Η φωτογραφία που ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για το επίσημο προεδρικό του πορτρέτο που εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Smithsonian Institution, στο πλαίσιο της μόνιμης έκθεσης «American Presidents».

Το ίδιο πορτρέτο έχει χρησιμοποιηθεί διαχρονικά σε επίσημες παρουσιάσεις της προεδρίας του, γεγονός που προσδίδει στη συγκεκριμένη ανάρτηση αυξημένο συμβολικό βάρος και ενισχύει τις ερμηνείες περί σκόπιμου πολιτικού μηνύματος.

Ένας επισκέπτης σταματά να κοιτάξει μια φωτογραφία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και μια σύντομη πινακίδα που εκτίθενται στην έκθεση American Presidents της Εθνικής Πινακοθήκης Πορτρέτων του Smithsonian, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

Αντιδράσεις και ερωτήματα

Η ανάρτηση πυροδότησε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε πολιτικούς κύκλους, με χρήστες και αναλυτές να κάνουν λόγο είτε για σαρκαστική πρόκληση είτε για μήνυμα πολιτικής πίεσης προς το καθεστώς Μαδούρο. Άλλοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους δημοσιεύσεις ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο διπλωματικό τοπίο στη Λατινική Αμερική.

Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ανάρτηση συνοδεύεται από θεσμική ή νομική αλλαγή στο καθεστώς αναγνώρισης της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, με την κίνηση του Τραμπ να παραμένει σε επίπεδο πολιτικού συμβολισμού και προσωπικής επικοινωνίας μέσω των social media.

