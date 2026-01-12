Ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό μεταφορών έπεσε πάνω σε ομάδα διαδηλωτών υπέρ του ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια κινητοποίησης στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τις Αρχές, υπάρχουν πολλοί τραυματίες, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ο ακριβής αριθμός ή η κατάστασή τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:30 το απόγευμα (τοπική ώρα, 01:30 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Κύπρου) της Κυριακής, κοντά στη διασταύρωση των οδών Federal Avenue και Rochester Avenue, στην περιοχή West Los Angeles. Εκείνη την ώρα, στο σημείο βρισκόταν μεγάλος αριθμός διαδηλωτών που συμμετείχαν σε κινητοποίηση κατά της ιρανικής κυβέρνησης.

Βίντεο δείχνουν το φορτηγό να περνά μέσα από το πλήθος

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από το σημείο καταγράφουν το φορτηγό να επιχειρεί να διασχίσει το πλήθος των διαδηλωτών, ενώ κάποιοι από αυτούς χτυπούσαν το όχημα με τα χέρια και τις σημαίες τους. Λίγο αργότερα, ο οδηγός φαίνεται να επιταχύνει και να περνά με το όχημα μέσα από το υπόλοιπο τμήμα της διαδήλωσης.

Multiple people injured, several nearly killed, after a U-Haul Truck emblazoned with anti-monarchist, anti-regime signs drives through a pro-monarchist, anti-regime march on Veterans Avenue in Los Angeles, hosted by the Iranian diaspora in California. pic.twitter.com/lvyCon2VQl January 11, 2026

Πληροφορίες για τραυματίες – Χωρίς επίσημα στοιχεία

Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για τραυματισμούς, ωστόσο οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν άμεσα ούτε τον ακριβή αριθμό των τραυματιών ούτε τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την ταυτότητα του οδηγού.

Went to a party on Veteran Ave, came out and there's the Iran protest march right in front of the building. Caught on video this asshole ramming his Uhaul thru the protest. pic.twitter.com/wMKQMAc57k January 11, 2026

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ωστόσο για την ώρα δεν έχουν ανακοινωθεί τα κίνητρά του.

Aerial video from ABC7 shows police detaining the driver of a U-Haul Truck that drove through an Iranian pro-monarchist, anti-regime march today in Los Angeles, as crowds of protesters attempt to attack the truck and driver, being held back by officers with the Los Angeles Police… pic.twitter.com/JrpDnt2OZq — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ο οδηγός φαίνεται να τρομοκρατήθηκε από την επίθεση που δέχθηκε από τους διαδηλωτές και αντέδρασε κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ωστόσο οι Αρχές ακόμα ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

This is seemingly like less of a terrorist incident and more of the driver panicking and driving through the march after being attacked by protesters, though we don’t yet know what exactly happened prior to. https://t.co/UekieWnkHO — OSINTdefender (@sentdefender) January 12, 2026

Διαδήλωση υπέρ των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων στο Ιράν

Η κινητοποίηση στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη στήριξης των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου και έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες με το σύμβολο του λιονταριού και του ήλιου, που συνδέεται με τα κινήματα της ιρανικής αντιπολίτευσης.

FREE IRAN protest, Westwood Los Angeles pic.twitter.com/rupqYwXVkC — Somaya (@somayaetemad) January 11, 2026

Στην περιοχή Westwood, εκατοντάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πορεία, εκφράζοντας τη στήριξή τους στους Ιρανούς διαδηλωτές, μετά την αιματηρή καταστολή των κινητοποιήσεων στη χώρα.

Εκατοντάδες νεκροί στο Ιράν, σύμφωνα με οργανώσεις

Σύμφωνα με την αμερικανική οργάνωση Human Rights Activists News Agency, τουλάχιστον 583 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο Ιράν, στο πλαίσιο των ταραχών που ξέσπασαν λόγω της οικονομικής κρίσης.

Οι Αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό στο Λος Άντζελες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί αν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια ή για άλλο συμβάν.

