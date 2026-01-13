Για βιασμό ενός 14χρονου μαθητή της μέσα στο SUV της, στο πάρκινγκ καταστήματος Walmart στο Τέξας, κατηγορείται η καθηγήτρια Τζέιντεν Ρενέ Τσαρλς, ενώ δύο ακόμη μαθητές φέρονται να βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος την ώρα του περιστατικού.

Σύμφωνα με τη δικογραφία το περιστατικό σημειώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2024 όταν η Τσαρλς, η οποία σήμερα είναι 26 ετών, μετέφερε τους τρεις μαθητές – μεταξύ των οποίων μια 15χρονη και έναν 16χρονο – στο πάρκινγκ ενός Walmart στην πόλη Άλις του Τέξας.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, η εκπαιδευτικός έδεσε μια κουβέρτα γύρω από τα προσκέφαλα των μπροστινών καθισμάτων και βίασε τον μικρότερο από τους τρεις μαθητές, ενώ οι άλλοι δύο έφηβοι κάθονταν στα πίσω καθίσματα.

Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν έγκυος στο παιδί του 14χρονου τη στιγμή του φερόμενου βιασμού.

Δύο από τους εφήβους που βρίσκονταν στο αυτοκίνητο ισχυρίστηκαν ότι η Τσαρλς, που ήταν καθηγήτρια Φυσικής στο Agua Dulce Secondary School, είχε σεξουαλικές σχέσεις και με άλλους μαθητές.

Η καθηγήτρια εμφανίστηκε στο δικαστήριο το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορούμενη για δύο αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, σε δύο κομητείες με την επόμενη ακροαματική διαδικασία να ορίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

