Για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των διαδηλώσεων σε ολόκληρο το Ιράν προειδοποιεί με ανακοίνωσή της η Αμερικανική Πρεσβεία, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας, κλειστοί δρόμοι, διακοπές στις δημόσιες μεταφορές, καθώς και εκτεταμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, την ώρα που συνεχίζονται και οι ακυρώσεις πτήσεων από και προς τη χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ιρανικές αρχές έχουν προχωρήσει σε αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε πολλές περιοχές της χώρας, με κλείσιμο βασικών οδικών αρτηριών και διακοπές στη λειτουργία των δημόσιων μεταφορών. Παράλληλα, καταγράφονται εκτεταμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία τόσο των κατοίκων όσο και των ξένων πολιτών που βρίσκονται στο Ιράν.

Ακυρώσεις και αναστολές πτήσεων

Η αμερικανική πρεσβεία αναφέρει ότι αρκετές αεροπορικές εταιρείες εξακολουθούν να περιορίζουν ή να ακυρώνουν πτήσεις από και προς το Ιράν, με ορισμένες να αναστέλλουν πλήρως τα δρομολόγιά τους τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου. Η κατάσταση αυτή, όπως σημειώνεται, ενδέχεται να παραταθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αναμένουν συνεχιζόμενες διακοπές στο διαδίκτυο και να προβλέψουν εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, συνιστάται επίσης να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης από το Ιράν διά ξηράς, μέσω Αρμενία ή Τουρκία.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στους πολίτες με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ–Ιράν, οι οποίοι, όπως υπογραμμίζεται, υποχρεούνται να εξέλθουν από τη χώρα χρησιμοποιώντας ιρανικό διαβατήριο. Το ιρανικό κράτος δεν αναγνωρίζει τη διπλή υπηκοότητα και αντιμετωπίζει τα άτομα αυτά αποκλειστικά ως Ιρανούς πολίτες.

Iran: Protests across Iran are escalating. Increased security measures, road closures, public transportation disruptions, and internet blockages are ongoing. Airlines continue to limit or cancel flights to and from Iran, with several suspending service until Friday, January 16.… pic.twitter.com/AneGPdfn6I January 12, 2026

Κίνδυνος ελέγχων και συλλήψεων

Η ανακοίνωση καταλήγει με αυστηρή προειδοποίηση ότι οι Αμερικανοί πολίτες διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο ελέγχου, σύλληψης και κράτησης στο Ιράν.

Όπως επισημαίνεται, η επίδειξη αμερικανικού διαβατηρίου ή ακόμη και η απόδειξη δεσμών με τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγος για κράτηση από τις ιρανικές αρχές.

protothema.gr