Στο εδώλιο δικαστηρίου στο Νιού Τζέρσεϊ βρέθηκε τη Δευτέρα ο επιχειρηματίας Πολ Κανέιρο, κατηγορούμενος για την αποτρόπαια δολοφονία του αδελφού του, της συζύγου του και των δύο παιδιών τους, όταν αποκαλύφθηκε ότι υπεξαιρούσε χρήματα από την οικογενειακή επιχείρηση προκειμένου να χρηματοδοτεί εξωσυζυγική σχέση που διατηρούσε το 2018.

Όταν, δε, οι ένορκοι άκουσαν ότι «κυνηγούσε» μεθοδικά και σκότωσε την οικογένεια του αδελφού του, ο 59χρονος Κανέιρο έβαλε τα κλάματα.

Ο εισαγγελέας κατηγόρησε τον 59χρονο ότι οδηγήθηκε στους φόνους που διέπραξε στις 20 Νοεμβρίου 2018 λόγω «απληστίας και απελπισίας».

Όπως είπε «περίμενε μέχρι να σκοτεινιάσει, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Ήρθε προετοιμασμένος. Οπλίστηκε με ένα πιστόλι, ντύθηκε στα μαύρα και πλησίασε κρυφά την οικογένεια ενώ κοιμόντουσαν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 59χρονος πρώτα πυροβόλησε τέσσερις φορές στο κεφάλι τον 50χρονο αδελφό του, Κιθ, όταν εκείνος βγήκε από το σπίτι του προκειμένου να ελέγξει τη γεννήτρια καθώς ο δράστης είχε κόψει το ρεύμα στο σπίτι της οικογένειας, αξίας 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στη συνέχεια, ο 59χρονος πυροβόλησε θανάσιμα τη νύφη του, Τζένιφερ, ενώ αυτή ήταν στο κρεβάτι πριν να μαχαιρώσει την 8χρονη ανιψιά του Σοφία και τον 11χρονο αδελφό της, Τζέσι, ενώ στη συνέχεια έβαλε φωτιά στο σπίτι τους, με την ελπίδα να καλύψει το έγκλημα.

Ο 50χρονος αδελφός του 59χρονου και η οικογένεια του που δολοφονήθηκαν στο Νιού Τζέρσεϊ

Όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ο 59χρονος διέπραξε το άγριο έγκλημα επειδή ο μικρότερος αδελφός του, με τον οποίο διεύθυναν την εταιρεία τεχνολογίας Square One, ανακάλυψε ότι έκλεβε δεκάδες χιλιάδες δολάρια για να χρηματοδοτήσει μια σχέση με ερωμένη.

Ο μικρότερος αδελφός του 59χρονου του τον είχε καλέσει στο τηλέφωνο μια ημέρα πριν τους φόνους για να τον ρωτήσει γιατί έλειπαν χρήματα από ένα καταπίστευμα που χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή των ασφαλίστρων της ασφάλειας ζωής του ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε εκείνο το τηλεφώνημα ο Πολ Κανέιρο δεν απάντησε ισχυριζόμενος ότι είχε ημικρανία αλλά την επόμενη ημέρα σκότωσε τον αδελφό του, Κιθ, και την οικογένειά του πριν επιβεβαιωθεί η απάτη του.

Όπως είχε αποκαλυφθεί τότε, μετά τη σφαγή της οικογένειας του αδελφού του ο 59χρονος πήγε στο σπίτι του και του έβαλε φωτιά για να φανεί ότι ολόκληρη η οικογένεια είχε στοχοποιηθεί αφού φρόντισε η γυναίκα και τα παιδιά του να διαφύγουν χωρίς τραυματισμούς.

