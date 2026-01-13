Εξαιρετικά κρίσιμη είναι η κατάσταση για το Ιράν, το οποίο φλέγεται στο εσωτερικό του αντιμετωπίζοντας πολύνεκρες διαδηλώσεις, ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται να βρίσκεται και υπό την απειλή μιας επίθεσης από τις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τους New York Times, λαμβάνει ενημέρωση από το Πεντάγωνο για μια ευρεία γκάμα επιλογών επιθέσεων. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα: «Φύγετε από το Ιράν τώρα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, στο περιθώριο των αιματηρών κινητοποιήσεων που έχουν κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 600 ανθρώπους, ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 25% σε όποια χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με την Τεχεράνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τόσο διπλωματικές όσο και στρατιωτικές επιλογές όσον αφορά το Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα, όπως αναφέρουν οι New York Times.

Το Πεντάγωνο παρουσιάζει σήμερα Τρίτη στον Τραμπ ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για επιθέσεις από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Μεταξύ των πιθανών στόχων περιλαμβάνονται το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πέραν των αεροπορικών επιθέσεων των ΗΠΑ που το έπληξαν τον περασμένο Ιούνιο, και οι εγκαταστάσεις βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πιο πιθανές επιλογές είναι μια κυβερνοεπίθεση ή μια επίθεση κατά του ιρανικού μηχανισμού εσωτερικής ασφάλειας, ο οποίος χρησιμοποιεί θανατηφόρα βία εναντίον των διαδηλωτών, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οποιαδήποτε επίθεση θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον σε μερικές ημέρες και θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αντίδραση από το Ιράν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος.

NEW from @nytimes: As Trump weighs diplomacy, the Pentagon is presenting a wider range of strike options for Iran than previously reported. Iran's nuclear and ballistic missile sites are possible targets. But a cyberattack or a strike on a domestic security group is likelier. January 13, 2026 «Φύγετε από το Ιράν τώρα»: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν τη χώρα εν μέσω των διαδηλώσεων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν αμέσως τη χώρα, καθώς οι διαδηλώσεις εντείνονται και οι περιορισμοί ασφαλείας αυξάνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε προειδοποίηση ασφαλείας που εκδόθηκε την Τρίτη, η εικονική πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ιράν προειδοποίησε ότι οι διαδηλώσεις «εντείνονται και ενδέχεται να γίνουν βίαιες, με αποτέλεσμα συλλήψεις και τραυματισμούς».

Ανέφερε επίσης ότι «συνεχίζονται τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, οι κλειστοί δρόμοι, οι δυσλειτουργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και οι διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο».