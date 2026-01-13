Το μετρό του Λονδίνου εγκατέλειψε για λίγες ώρες την Κυριακή τον συνήθη έντονο ρυθμό του και μετατράπηκε σε σκηνικό μιας ασυνήθιστης, σχεδόν σουρεαλιστικής, κωμικής δράσης.

Περισσότεροι από εκατό κάτοικοι της βρετανικής πρωτεύουσας συμμετείχαν στο No Trousers Tube Ride 2026, επιβιβαζόμενοι στους συρμούς φορώντας παλτό, κασκόλ και υποδήματα, χωρίς όμως να φορούν παντελόνια.

Οι συμμετέχοντες, οι περισσότεροι ντυμένοι με εσώρουχα ή σορτς, αναμείχθηκαν αρχικά με το πλήθος, μέχρι η «απουσία» παντελονιού να γίνει αντιληπτή και να προκαλέσει χαμόγελα, φωτογραφίες αλλά και αμήχανα βλέμματα από επιβάτες και τουρίστες.

«Λίγο γέλιο μέσα στον χειμώνα» του Λονδίνου



Όπως δήλωσαν συμμετέχοντες, ο στόχος της δράσης ήταν απλός: να σπάσει η καθημερινή ρουτίνα και να μοιραστούν ένα αστείο με αγνώστους. Η εκδήλωση δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, ούτε συνδέεται με φιλανθρωπικό σκοπό. Πρόκειται για μια παράδοση που ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη το 2002 ως No Pants Subway Ride και έφτασε στο Λονδίνο το 2009, όπου πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο, με εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας.

Οι διοργανωτές – αν και επιμένουν ότι «δεν υπάρχουν επίσημοι διοργανωτές» – είχαν ζητήσει μέσω Facebook από τους συμμετέχοντες να φορούν «όσο το δυνατόν πιο συνηθισμένα εσώρουχα», ώστε να μοιάζει σαν να «ξέχασαν απλώς το παντελόνι τους». Τόνισαν επίσης ότι όλοι συμμετέχουν «με δική τους ευθύνη» και οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό.

Κάλεσμα για κατάργηση του event

Ωστόσο, το No Trousers Tube Ride του Λονδίνου δεν προκάλεσε μόνο γέλια. Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα φέτος, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την κατάργησή του, υποστηρίζοντας ότι η εκδήλωση μπορεί να είναι «τραυματική» για επιβάτες που έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής βίας στο δίκτυο των μεταφορών, όπως η δημοσιογράφος του περιοδικού «Glamour», Έμμα Κλαρκ, που είχε δεχθεί σεξουαλική επίθεση στο μετρό κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Όπως έγραψε, ενώ παλαιότερα το event παρουσιαζόταν ως «αθώα διασκέδαση», σήμερα είναι «εντελώς εκτός εποχής και επικίνδυνα αναίσθητο», σε μια περίοδο όπου παραμένουν ανησυχητικά τα στοιχεία για τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στοιχεία και ανησυχίες για την ασφάλεια στο μετρό



Η Κλαρκ επικαλέστηκε στοιχεία της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών (BTP), σύμφωνα με τα οποία καταγράφηκαν 595 σεξουαλικά αδικήματα στο δίκτυο του μετρό του Λονδίνου την περίοδο 2024/25 – ο υψηλότερος αριθμός από το 2019/20. Άλλοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η εκδήλωση μετατρέπει μια καθημερινή μετακίνηση σε «αγχώδη εμπειρία», ειδικά σε γεμάτους συρμούς, όπου η σωματική εγγύτητα είναι αναπόφευκτη.

Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στο γεγονός ότι, αν και συμμετέχουν και γυναίκες, η πλειονότητα των ατόμων που εμφανίζονται στις φωτογραφίες είναι άνδρες, κάτι που εντείνει το αίσθημα ευαλωτότητας για ορισμένες επιβάτισσες.

Διχασμός στα κοινωνικά δίκτυα για το No Trousers Tube Ride



Το θέμα έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ανάρτηση στο Reddit, χρήστες χαρακτήρισαν την εκδήλωση «ντροπιαστική ανοησία» και «κατάλοιπο μιας εποχής εξαναγκασμένου quirky χιούμορ». Άλλοι, αντίθετα, υπερασπίστηκαν τη δράση, τονίζοντας ότι «το να είσαι απλώς ανόητος και διαφορετικός δεν είναι επικίνδυνο» και ότι η κοινωνία γίνεται όλο και πιο «πουριτανική».

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών ξεκαθάρισε ότι το να κυκλοφορεί κανείς χωρίς παντελόνι στο μετρό του Λονδίνου δεν συνιστά από μόνο του ποινικό αδίκημα, εφόσον δεν υπάρχει παρενόχληση ή άσεμνη συμπεριφορά. Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση των σεξουαλικών αδικημάτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν οποιοδήποτε περιστατικό.

