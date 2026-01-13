Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να είχε μυστική συνάντηση με τον εξόριστο πρώην πρίγκιπα διάδοχο του Ιράν Ρεζά Παχλαβί το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν οι αιματηρές διαδηλώσεις που μαίνονται στον Ιράν εδώ και δύο εβδομάδες από τις οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις έχουν σκοτωθεί από το καθεστώς, πάνω από 1.850 διαδηλωτές.

Το γεγονός αυτό, σηματοδοτεί την πρώτη συνάντηση υψηλού επιπέδου μεταξύ της ιρανικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης Τραμπ από την έναρξη των διαμαρτυριών.

Στις παρεμβάσεις του ο γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, Ρεζά Παχλαβί δεν κρύβει τις προθέσεις του να γυρίσει πίσω στο Ιράν, ενώ δεν λείπουν και οι δηλώσεις του σε αμερικανικά δίκτυα με μηνύματα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Κύριε Πρόεδρε, έχετε ήδη δημιουργήσει μια κληρονομιά ως άνθρωπος της ειρήνης. Τα λόγια αλληλεγγύης σας έχουν δώσει στους Ιρανούς τη δύναμη να αγωνιστούν για την ελευθερία. Και ενώ ο Χαμενεΐ και οι κακοποιοί του ζητούν «Θάνατος στην Αμερική», ο ιρανικός λαός μετονομάζει δρόμους σε εσάς», δήλωσε σε συνέντευξή του και πρόσθεσε:

«Ξέρουν ότι τους στηρίζετε και δεν θα τους εγκαταλείψετε όπως ο Ομπάμα και ο Μπάιντεν. Μετά την πτώση αυτού του τρομοκρατικού καθεστώτος, θα είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για ειρήνη και ευημερία. Βοηθήστε τους να απελευθερωθούν και να κάνουν το Ιράν ξανά μεγάλο!»

Σε άλλο βίντεο που ανέβασε το Χ ο Παχλαβί ζητά από τους δημόσιους υπαλλήλους και τις δυνάμεις ασφαλείας να σταθούν στο πλευρό των διαδηλωτών, ενώ τονίζει ότι η ελευθερία του Ιράν από τους μουλάδες είναι κοντά.

