Την Ουκρανία κατηγόρησε ότι εμποδίζει την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η στάση του Κιέβου αποτελεί το βασικό εμπόδιο στον τερματισμό του πολέμου, σε δηλώσεις που έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε την Τετάρτη στο Reuters από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι διατεθειμένος να βάλει τέλος στη σχεδόν τετραετή εισβολή στην Ουκρανία, σε αντίθεση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος –όπως είπε– εμφανίζεται πιο διστακτικός.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν είναι έτοιμος να κάνει συμφωνία. Η Ουκρανία φαίνεται λιγότερο πρόθυμη να προχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε λύση της σύγκρουσης, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Ο Ζελένσκι», αφήνοντας να φανεί η απογοήτευσή του από τη στάση του Ουκρανού ηγέτη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, οι συνομιλίες των τελευταίων εβδομάδων επικεντρώνονται κυρίως στις εγγυήσεις ασφαλείας για μια μεταπολεμική Ουκρανία, με στόχο την αποτροπή νέας ρωσικής εισβολής. Στο πλαίσιο αυτό, Αμερικανοί διαπραγματευτές φέρονται να πιέζουν το Κίεβο να αποδεχθεί παραχώρηση εδαφών στο ανατολικό Ντονμπάς ως μέρος μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν γνωρίζει αν επίκειται ταξίδι του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Ουίτκοφ και του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ στη Μόσχα.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ζελένσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα ήταν διατεθειμένος να τον συναντήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστικοποιημένος σχεδιασμός. «Θα το έκανα — αν είναι εκεί. Κι εγώ θα είμαι εκεί», δήλωσε.

Σε νέα ερώτηση για τους λόγους που θεωρεί ότι ο Ουκρανός πρόεδρος καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις, ο Τραμπ περιορίστηκε να απαντήσει: «Νομίζω απλώς ότι δυσκολεύεται να φτάσει εκεί». Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει ξεκαθαρίσει δημόσια ότι δεν προτίθεται να παραχωρήσει εδαφικές περιοχές στη Ρωσία, επικαλούμενος το ουκρανικό Σύνταγμα.

protothema.gr