Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, προσέφερε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης με το οποίο είχε βραβευτεί σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στη Νορβηγία τον Δεκέμβριο.

Σε δηλώσεις της μετά το γεύμα που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, η Ματσάδο ανέφερε ότι παρέδωσε στον Τραμπ το μετάλλιο της βράβευσης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «παρέδωσα στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών το μετάλλιο, το Νόμπελ Ειρήνης», πριν αναφερθεί σε ιστορικό επεισόδιο που αφορά τον λατινοαμερικανό επαναστάτη Σιμόν Μπολίβαρ.

«Του είπα το εξής», συνέχισε. «Πριν από διακόσια χρόνια, ο στρατηγός (μαρκήσιος ντε) Λαφαγιέτ έδωσε στον Σιμόν Μπολίβαρ ένα μετάλλιο με το πρόσωπο του Τζορτζ Ουάσινγκτον. Ο Μπολίβαρ κράτησε αυτό το μετάλλιο για όλη του τη ζωή».

«Διακόσια χρόνια ιστορίας μετά, ο λαός του Μπολίβαρ επιστρέφει στον κληρονόμο του Ουάσινγκτον ένα μετάλλιο – σε αυτή την περίπτωση το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης – ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας».

Δείτε τις δηλώσεις της Ματσάδο:

Δεν είναι γνωστό αν ο Τραμπ αποδέχτηκε το μετάλλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ είχε καταστήσει σαφές ότι το βραβείο δεν δωρίζεται και δεν παραχωρείται.

Στήριξη, αλλά καμία κουβέντα για εκλογές

Χωρίς πολλές επισημότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δεκτή την Πέμπτη τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στην Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Τραμπ προέβη προς τη Ματσάδο σε μια «ρεαλιστική εκτίμηση» της λαϊκής υποστήριξης αλλά δεν έδωσε κανένα χρονοδιάγραμμα για το πότε ενδέχεται να διεξαχθούν εκλογές στη χώρα.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωνε ότι οι εκλογές και το χρονοδιάγραμμά τους δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. Αντίθετα ο Τραμπ επιδίωκε περισσότερο (πάντα κατά την Λέβιτ) να μάθει πώς πάνε τα πράγματα στη Βενεζουέλα.

Μετά το γεύμα που είχαν, η Ματσάδο είπε ότι «πάντα θα μπορούμε να βασιζόμαστε στον πρόεδρο Τραμπ για την ελευθερία της Βενεζουέλας». Η συνάντηση πήγε πολύ καλά και ήταν «θαυμάσια», είπε η ίδια.

Η πολιτικός, που με αφορμή τη βράβευση για το Νόμπελ, έφυγε από τη Βενεζουλα όπου κρυβόταν για μήνες, επιδιώκει να εξασφαλίσει ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας της στο μέλλον.

Είναι πιθανόν να κατάφερε η Ματσάδο να αλλάξει γνώμη στον Τραμπ που θεωρεί ότι η ηγέτιδα δεν έχει στηρίγματα στη χώρα της; Θα μπορούσε ίσως αν του παράδιδε το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά έβαλε φρένο η νορβηγική επιτροπή που υπενθυμίζει ότι το βραβείο δεν χαρίζεται.

