Κύμα αντιδράσεων και οργής έχει ξεσπάσει στην Ισλανδία, μετά από σχόλιο του προτεινόμενου πρέσβη των ΗΠΑ Μπίλι Λονγκ, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέρεται να «αστειεύτηκε» λέγοντας ότι η χώρα θα μπορούσε να γίνει η «52η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας αιτήματα για απόρριψη του διορισμού του.

Δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Λονγκ, επιλογή του Ρεπουμπλικανού ενοίκου του Λευκού Οίκου προέδρου για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στο Ρέικιαβικ, αστειεύτηκε λέγοντας ότι η χώρα θα μπορούσε να γίνει η «52η πολιτεία» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον ίδιο μάλιστα να αναλαμβάνει ρόλο κυβερνήτη, προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στην Ισλανδία.

Το σχόλιο που πυροδότησε αντιδράσεις στο Ρέικιαβικ

Το θέμα ήρθε στο φως την Τετάρτη, όταν το Politico ανέφερε στο πρωινό του newsletter ότι ο πρώην βουλευτής φέρεται να έκανε το σχόλιο σε συνομιλία με συναδέλφους του στο Κογκρέσο. Η είδηση δημοσιεύτηκε λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες ΗΠΑ, Δανίας και Γροιλανδίας, με φόντο τις δηλώσεις του Τραμπ περί «κατάληψης» της αρκτικής νήσου.

Η αντίδραση στο Ρέικιαβικ ήταν άμεση. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλανδίας επιβεβαίωσε ότι επικοινώνησε με την αμερικανική πρεσβεία ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την ακρίβεια των φερόμενων δηλώσεων.

Ψήφισμα Ισλανδών: «Προσβλητικά σχόλια»

Παράλληλα, χιλιάδες Ισλανδοί υπέγραψαν διαδικτυακό ψήφισμα καλώντας την υπουργό Εξωτερικών, Κατρίν Γκούναρσντότιρ, να απορρίψει τον διορισμό του Λονγκ. Στο κείμενο του ψηφίσματος επισημαίνεται ότι, ακόμη κι αν τα σχόλια έγιναν «χαριτολογώντας», είναι προσβλητικά για έναν λαό που «αγωνίστηκε για την ελευθερία του και υπήρξε σταθερός φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μέσα σε λίγες ώρες από τη δημοσίευσή του, το ψήφισμα συγκέντρωσε περισσότερες από 3.200 υπογραφές, με τους υποστηρικτές του να ζητούν από την Ουάσινγκτον να προτείνει «έναν υποψήφιο που δείχνει μεγαλύτερο σεβασμό προς την Ισλανδία και τον λαό της».

Απολογία Λονγκ: «Ήταν καθαρά αστείο»

Υπό το βάρος των αντιδράσεων ο Μπίλι Λονγκ ζήτησε συγγνώμη σε συνέντευξή του στο Arctic Today, υποστηρίζοντας ότι τα σχόλια έγιναν στο πλαίσιο χαλαρής συζήτησης και δεν είχαν καμία σοβαρότητα. Όπως ανέφερε, η κουβέντα ξεκίνησε από αστεϊσμούς σχετικά με τον Τζεφ Λάντρι, ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

«Αν κάποιος προσβλήθηκε, ζητώ συγγνώμη. Δεν υπήρχε τίποτα σοβαρό σε αυτό», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον λαό της Ισλανδίας.

Παρά την απολογία, το επεισόδιο ανέδειξε την ευαισθησία που επικρατεί στις σκανδιναβικές χώρες απέναντι σε δηλώσεις που αγγίζουν ζητήματα κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων στην Αρκτική.

iefimerida.gr