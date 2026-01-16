Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την Ουκρανία, μπορούμε να υπογράψουμε την προσεχή εβδομάδα στο Νταβός δήλωσε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Ουκρανία παρέλαβε ένα «σοβαρό» πακέτο πυραύλων αεράμυνας το πρωί ανακοίνωσε ακόμη ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Μέχρι σήμερα το πρωί, είχαμε αρκετά συστήματα αεράμυνας ΧΩΡΙΣ πυραύλους. Σήμερα μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό ανοιχτά, επειδή από σήμερα έχουμε αυτούς τους πυραύλους», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

Κατηγόρησε τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται εγγυήσεις ασφαλείας που θα διαρκούν περισσότερο από τη θητεία του Τραμπ.

