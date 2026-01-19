Σε σπασμένο σύνδεσμο στις ράγες εστιάζουν οι ειδικοί που διερευνούν τα αίτια του εκτροχιασμού τρένου υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία την Κυριακή, δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Reuters και η οποία έχει ενημερωθεί για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι τεχνικοί που εξέτασαν τις ράγες στο σημείο του δυστυχήματος εντόπισαν φθορά στον σύνδεσμο που ενώνει τα τμήματα της σιδηροτροχιάς. Όπως εκτιμάται, η βλάβη αυτή υπήρχε εδώ και αρκετό διάστημα και είχε δημιουργήσει κενό ανάμεσα στα τμήματα της ράγας, το οποίο μεγάλωνε σταδιακά καθς συνέχιζαν να διέρχονται συρμοί από το συγκεκριμένο σημείο.

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε κοντά στο Ανταμούθ, στην επαρχία της Κόρδοβας, περίπου 360 χιλιόμετρα νότια της Μαδρίτης. Τα εκτροχιασμένα βαγόνια συγκρούστηκαν με διερχόμενο συρμό από την αντίθετη κατεύθυνση, με αποτέλεσμα και το δεύτερο τρένο να βγει από τις ράγες.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba https://t.co/UbOTMTbkF2 https://t.co/kDcbtKBRtM pic.twitter.com/LHuwXs9UPv — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Η πηγή, η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, ανέφερε ότι οι τεχνικοί θεωρούν τον ελαττωματικό σύνδεσμο καθοριστικό στοιχείο για τον ακριβή προσδιορισμό των αιτιών του δυστυχήματος. Φωτογραφία που αποτυπώνει το κενό στη ράγα, και η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα από την Guardia Civil, έχει ήδη συμπεριληφθεί στο αποδεικτικό υλικό, με το σημείο να έχει σημανθεί και να εξετάζεται από πραγματογνώμονες.

Η ισπανική Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), που έχει αναλάβει τη συνολική διερεύνηση του δυστυχήματος, δεν απάντησε άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό. Αντίστοιχα, δεν υπήρξε επίσημη αντίδραση ούτε από τον ισπανικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών Adif ούτε από το υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας, που εποπτεύει τη CIAF.

Ο πρόεδρος της Renfe, Alvaro Fernández Heredia, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, δήλωσε ότι είναι πρόωρο να εξαχθούν συμπεράσματα για τα αίτια, χαρακτήρισε ωστόσο τις συνθήκες του δυστυχήματος «παράξενες», προσθέτοντας ότι «το ανθρώπινο λάθος ουσιαστικά αποκλείεται».

Τα πρώτα τεχνικά ευρήματα

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, τα πρώτα βαγόνια του τρένου της ιδιωτικής ισπανικής εταιρείας Iryo πέρασαν πάνω από το κενό στις ράγες χωρίς να εκτροχιαστούν. Ωστόσο, το όγδοο και τελευταίο βαγόνι βγήκε από την τροχιά, συμπαρασύροντας και το έβδομο καθώς και το έκτο βαγόνι, γεγονός που οδήγησε στην τραγωδία.

Η Iryo είναι ιδιωτικός σιδηροδρομικός πάροχος, με βασικό μέτοχο τον ιταλικό κρατικό όμιλο σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato. Το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα είναι τύπου Frecciarossa 1000, το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιείται στο δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ιταλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στο πρακτορείο Reuters, η κατασκευάστρια εταιρεία Hitachi Rail είχε πραγματοποιήσει τακτικό έλεγχο του συρμού στις 15 Ιανουαρίου, χωρίς να εντοπιστεί οποιαδήποτε ανωμαλία. Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι το τρένο ήταν ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων ετών και ότι η συγκεκριμένη σιδηροδρομική γραμμή είχε ανακαινιστεί πλήρως τον περασμένο Μάιο.

Στον τόπο του δυστυχήματος μετέβησαν τη Δευτέρα το πρωί ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και ο υπουργός Μεταφορών. Ο Σάντσεθ ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία.

Τριήμερο εθνικό πένθος

Νωρίτερα, τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε ο Πέδρο Σάντσεθ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες στη νότια Ισπανία, με τον πρωθυπουργό της χώρας να υπόσχεται μια «ενδελεχή και απολύτως διαφανή» έρευνα για τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Θα μάθουμε την αλήθεια», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, υποσχόμενος «απόλυτη διαφάνεια και σαφήνεια».

Το τριήμερο εθνικό πένθος «θα ξεκινήσει απόψε τα μεσάνυχτα και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη», είπε κατά τη διάρκεια σύντομης ομιλίας του στην Αδαμούθ, την πόλη της Ανδαλουσίας όπου συνέβη η τραγωδία.

protothema.gr