Μαζικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ με δεκάδες τραυματίες, στο οποίο ενεπλάκησαν περισσότερα από 100 οχήματα. Διασώστες και αστυνομικές δυνάμεις της κομητείας Οτάβα επιχειρούν στον αυτοκινητόδρομο I-196, όπου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχουν παραλύσει από την εκτεταμένη καραμπόλα, υπό συνθήκες εξαιρετικά περιορισμένης ορατότητας λόγω της χιονόπτωσης.

Το Κέντρο Ελέγχου της κομητείας Οτάβα ενημέρωσε ότι στο ατύχημα εμπλέκονται περισσότερα από 100 αυτοκίνητα. Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Γραφείου του Σερίφη, το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 10:19 π.μ. τοπική ώρα. Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στην περιοχή μετά από αναφορές για πολυάριθμα ατυχήματα και ολισθήσεις, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ημιφορτηγών που έπεσαν σε πλαγιά.

Οι αρχές της κομητείας Οτάβα βρίσκονται στον τόπο του μαζικού ατυχήματος κατά μήκος της I-196 με κατεύθυνση προς τα δυτικά, κοντά στο Χάντσονβιλ.

Υπάρχουν ακόμα εγκλωβισμένοι οδηγοί στο Μίσιγκαν σε χαμηλές θερμοκρασίες

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έχουν σημειωθεί αρκετοί τραυματισμοί, αν και κανένας δεν είναι θανάσιμος μέχρι στιγμής, όμως είναι δεκάδες οι εγκλωβισμένοι. Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οτάβα συνεργάζεται με μέλη της Αστυνομίας της Πολιτείας του Μίσιγκαν και του Αστυνομικού Τμήματος της Ζιλάντ για να μεταφέρουν τους τραυματίες στα νοσοκομεία της περιοχής.

Οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι και οι δύο κατευθύνσεις της διαπολιτειακής οδού είναι κλειστές. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν αυτό το τμήμα του αυτοκινητόδρομου και να μην ταξιδεύουν καθόλου, εκτός αν είναι απαραίτητο.

Σχολικά και λεωφορεία βοηθούν στη μεταφορά των εγκλωβισμένων οδηγών σε λύκειο του Χάντσονβιλ. Από εκεί, θα μπορούν να κανονίσουν τη μεταφορά τους στο σπίτι η σε νοσοκομείο εφόσον φέρουν ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκαν απευθείας διακομιδή.

Ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να παραμείνει κλειστός για αρκετές ώρες κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απομάκρυνσης άλλων οδηγών που εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους.

in.gr