Μετά την απόφαση να ενεργοποιηθεί η διαδικασία «fast track», οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επί πρότασης για δάνειο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία σε προσεχή σύνοδο ολομέλειας.

Την Τρίτη, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δι’ ανατάσεως της χειρός αίτημα για επιτάχυνση των νομοθετικών διαδικασιών του σχετικά με ένα χρηματοδοτικό πακέτο της ΕΕ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Η πρόταση προβλέπει δάνειο στήριξης της ΕΕ ύψους 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω κοινού δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα είναι εγγυημένο από το λεγόμενο «περιθώριο» του προϋπολογισμού της ΕΕ. Το νέο αυτό μέσο, εάν εγκριθεί, θα παρέχει στρατιωτική βοήθεια και γενική δημοσιονομική στήριξη στην κυβέρνηση του Κιέβου, καθώς και στήριξη στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και στην ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση στον τομέα της άμυνας.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης να επιταχύνουν τις εργασίες τους σχετικά με συνοδευτική πρόταση για την τροποποίηση Μέσου Διευκόλυνσης για την Ουκρανία και σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου να εφαρμόσει τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε 24 κράτη μέλη (εξαιρουμένης της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας) να χορηγήσουν στην Ουκρανία το προαναφερθέν δάνειο. Η οριστική πρόταση θα τεθεί σε τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου.

Επόμενα βήματα

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ξεκινήσει τις εργασίες του, ο δανεισμός προς την Ουκρανία θα πρέπει τώρα να συμφωνηθεί μεταξύ διαπραγματευτών του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.