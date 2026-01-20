Μια χιουμοριστική πρωτοβουλία καταστήματος ένδυσης στην Κοπεγχάγη εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής ανυπακοής και αλληλεγγύης της Δανίας προς τη Γροιλανδία, εν μέσω δηλώσεων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή αγορά του αρκτικού εδάφους.

Τα κόκκινα καπέλα είναι παρόμοια με τα καπέλα του «Make America Great Again» των υποστηρικτών του Τραμπ, ωστόσο έχουν τα δικά τους μηνύματα όπως «Make America Go Away» και «Already Great».

Ο συνιδιοκτήτης του καταστήματος Μάικλ είπε μιλώντας στο Reuters ότι τα καπέλα είχαν μείνει απούλητα για μήνες πριν να γίνουν δημοφιλή. «Αρχικά φτιάξαμε μόνο εκατό», είπε ο Μάικλ προσθέτοντας ότι στη συνέχεια έγιναν viral.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Γέσπερ Ράμπε Τόννεσεν επινόησε ένα από τα σλόγκαν των καπέλων, το «Nu det NUUK» – ένα δανέζικο λογοπαίγνιο που ακούγεται σαν το «Nu det nok», που σημαίνει «Τώρα είναι αρκετό», αλλά αντικαθιστά το «nok» με το «Nuuk», την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.

Ο Τόννεσεν η σκέψη του οποίου ήταν πως μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό του σε αυτή την κρίση είπε στο Reuters, ότι είχε διανείμει 300 καπέλα με ποδήλατο σε μια διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Σάββατο, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας «Η Γροιλανδία δεν πωλείται».

Οι διαδηλωτές από την Κοπενχάγη και το Νουούκ πολλοί από τους οποίους φορούσαν τα καπέλα διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στη συνέχεια πορεία προς τις διπλωματικές αποστολές των ΗΠΑ.

