Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που φέρεται να συνδέεται με τη Βενεζουέλα καταλήφθηκε την Τρίτη στην Καραϊβική, έπειτα από επιχείρηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως ανακοίνωσε το U.S. Southern Command, το αρμόδιο διοικητήριο των ΗΠΑ για την Κεντρική και Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με ανάρτηση της SouthCom στην πλατφόρμα Χ, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς προβλήματα και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το δεξαμενόπλοιο, με την ονομασία Sagitta, τέθηκε υπό αμερικανικό έλεγχο, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από τη στρατιωτική επιχείρηση.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 January 20, 2026

Στο στόχαστρο οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας

Η συγκεκριμένη σύλληψη αποτελεί την έβδομη κατά σειρά στο πλαίσιο της εντατικοποιημένης εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή ελέγχων στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, εν μέσω των συνεχιζόμενων κυρώσεων κατά της κυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Οι αμερικανικές αρχές επιχειρούν να περιορίσουν τις παράκαμψεις των κυρώσεων μέσω τρίτων χωρών και εταιρειών, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές στην Καραϊβική, που θεωρείται κομβικό πέρασμα για το βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

