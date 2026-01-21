Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 27χρονος στην Ινδία ο οποίος πνίγηκε σε ένα βαθύ λάκκο οικοδομής κοντά στο Δελχί, καθώς κανείς δεν πήγε να τον σώσει.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα οι διασώστες αρνήθηκαν να μπουν στο νερό επειδή ήταν «πολύ κρύο», παρά το γεγονός ότι το θύμα εκλιπαρούε για βοήθεια επί ώρες αποκαλύπτει ο Independent.

Το θύμα, που αναγνωρίστηκε ως ο μηχανικός λογισμικού, πέθανε όταν το αυτοκίνητό του έπεσε σε πλημμυρισμένο χώρο εκσκαφής στη Νοίντα, μια πόλη ανατολικά της πρωτεύουσας της Ινδίας.

Noida techie death case: India Today has decoded how freezing temperatures, icy cold water, and shocking civic apathy led to the death of the 27-year-old techie. Take a look at this report by @sonal_mk.@aneeshamathur with details. pic.twitter.com/0slKyzIysS — IndiaToday (@IndiaToday) January 20, 2026

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο 27χρονος κατευθυνόταν με το αυτοκίνητό του προς το σπίτι του ενώ είχε πέσει το σκοτάδι και εν μέσω πυκνής χειμερινής ομίχλης, όταν το όχημά του χτύπησε σε έναν χαμηλό τοίχο και έπεσε σε ένα γεμάτο νερό λάκκο βάθους περίπου 22 μέτρων. Ο χώρος είχε ανασκαφεί πριν από μερικά χρόνια για ένα κατασκευαστικό έργο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Man drowns after emergency responders ‘refused to enter cold water’ to save him https://t.co/hIK64NmlJX pic.twitter.com/mbOffnOc0L — The Independent (@Independent) January 20, 2026

Τα ινδικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 27χρονος κατάφερε να βγει από το όχημά του και να σταθεί στην οροφή του καθώς αυτό βυθιζόταν αργά. Καθώς αγωνιζόταν να παραμείνει στην επιφάνεια, κάλεσε τον πατέρα του, Ρατζ Κουμάρ Μέχτα, στο κινητό του τηλέφωνο, παρακαλώντας για βοήθεια.

Ένας περαστικός, προσπάθησε να τον σώσει δένοντας ένα σχοινί γύρω από τη μέση του και μπαίνοντας στο λάκκο αλλά είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει ούτε το θύμα ούτε το αυτοκίνητο στο σκοτάδι.

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας, έφτασαν στο σημείο, αλλά ο περαστικός ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκαν στο νερό.

«Έλεγαν, “Το νερό είναι πολύ κρύο. Υπάρχουν σιδερένιες ράβδοι μέσα. Δεν θα πάμε”», σύμφωνα με τους Hindustan Times. Όπως είπε ο 27χρονος φώναζε για βοήθεια για σχεδόν δύο ώρες πριν σωπάσει.

cnn.gr